Ucrania solicita 6.600 millones de euros del fondo de paz de la UE para ayuda militar

Soldados ucranianos en la ciudad de Dobropillia, en la línea del frente

Ucrania ​está pidiendo a sus socios de la Unión Europea que destinen los 6.600 millones de euros (7.500 ‌millones de dólares) ‌disponibles en el marco del Fondo Europeo para la Paz a la ayuda militar, con el fin de aprovechar lo que considera una "ventana de oportunidad" de entre seis y nueve meses en el campo de batalla.

Las necesidades totales de defensa de Ucrania ​se estiman en ⁠unos 136.000 millones de euros este año, de ‌los cuales el presupuesto ucraniano cubre unos ⁠53.000 millones, según ha indicado ⁠el ministro de Defensa, Mijailo Fedorov, en una carta a la que tuvo acceso Reuters.

Ucrania tiene previsto ⁠recibir este año unos 28.300 millones de euros ​para fines de defensa procedentes del ‌préstamo de la UE de ‌90.000 millones de euros, pero incluso con esa ⁠cantidad y la financiación propia de Kiev, siguen sin cubrirse unas necesidades de financiación de la defensa "sustanciales", señaló Fedorov en la carta, fechada el ​26 de ‌junio.

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Los fondos del Fondo Europeo para la Paz podrían convertirse en "una de las contribuciones europeas más impactantes al esfuerzo de defensa de Ucrania este año, pero solo si esos ⁠recursos se destinan a donde puedan generar el mayor y más inmediato efecto militar", dijo.

El avance de Rusia se ha ralentizado este año, ya que Ucrania ha llevado a cabo contraataques exitosos en algunas zonas del frente y ha potenciado sus ataques de medio y ‌largo alcance contra territorio ruso para desbaratar la logística de Moscú y reducir sus ingresos petroleros.

Por otra parte, Fedorov declaró en una rueda de prensa el 17 de junio que estaba solicitando 20.000 millones de dólares ‌adicionales en financiación militar al Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania —una alianza de 50 naciones, también conocida ‌como el "grupo ⁠Ramstein", que proporciona ayuda a Ucrania—, además de los 40.000 millones de dólares ya ​comprometidos.

(1 dólar = 0,8766 euros)

Con información de Reuters