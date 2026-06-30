Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape. Te contamos cómo está el tiempo hoy, la temperatura actual, las alertas meteorológicas y el pronóstico extendido para que planifiques tu día.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 30 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Hace 14 minutos
Noche despejada y fría: Capital Federal arranca el martes con 7°C
La madrugada de este martes en Capital Federal llega con un cielo completamente despejado y una temperatura de 7°C. Así lo reporta el Servicio Meteorológico Nacional en su actualización de las 03:00.
La sensación térmica se mantiene en los mismos 7°C, con una humedad del 79%. La probabilidad de lluvia es 0% y no se esperan precipitaciones. El viento sopla leve, a 4 km/h con ráfagas de hasta 6 km/h.
La visibilidad es excelente, alcanzando 45 km, y la presión atmosférica es de 1021 hPa. El punto de rocío se ubica en 3°C. Para quienes transitan temprano, las condiciones son óptimas, aunque el frío exige abrigo.
Hace 7 horas
La "bomba polar" que cubrirá Argentina esta semana y podría nevar en un lugar inesperado
Varias zonas de la Argentina se verán afectadas por el brusco descenso de temperaturas que podría llevar las temperaturas a menos 15 grados en la Patagonia. ¿Qué dice el pronóstico del tiempo?
Francia mantiene plan de emergencia sanitaria en el nivel más alto por si se da otra ola de calor
Ola de calor azota París
Italia y Balcanes sufren ola de calor mientras crece el temor a los incendios forestales
En Praga, durante un día caluroso y soleado, rocían a la gente con agua para refrescarse.
Hace 20 horas
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Lunes, 29 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
18:06 | 28/06/2026
Arranca la semana más fría del año: cuándo es el pico de bajas temperaturas
El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atravesará la semana más fría del año tras la llegada de una masa de aire polar.
La tecnología inteligente ayuda a garantizar la seguridad de personas mayores de Roma
La tecnología inteligente ayuda a garantizar la seguridad de personas mayores de Roma
Ola de calor sin precedentes paraliza Europa, Francia advierte que número de muertos aumentará
Una persona se resguarda bajo un paraguas junto a la Torre Eiffel durante una ola de calor en París
12:30 | 28/06/2026
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Domingo, 28 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Francia registra 1.000 muertes adicionales durante una ola de calor sin precedentes
FOTO DE ARCHIVO: La gente se reúne en una sala con aire acondicionado abierta al público en el interior del ayuntamiento del distrito 17, a medida que suben las temperaturas en París
El agua de mar amenaza a granjas que dependen del río Po en Italia, ante menor caudal por ola de calor
Una imagen tomada desde un dron muestra una barrera contra la intrusión de agua salada en la zona del delta del río Po, mientras el agua salada se adentra en el río tras una ola de calor en Porto Tolle
Habitantes de ciudades francesas cambian sus sofocantes departamentos por frescas habitaciones de hotel
FOTO DE ARCHIVO: Varias personas nadan en el Canal Saint-Martin después de que se permitiera la natación pública en ciertas áreas debido a las altas temperaturas en medio de una ola de calor en París
14:35 | 27/06/2026
Alerta en Japón por la llegada de un ciclón y de una "destructiva" tormenta
La tormenta tropical Mekkhala y un ciclón extra tropical mantienen en alerta a Japón, con casi 200.000 personas evacuadas por el riesgo de inundaciones y deslizamientos. El fenómeno llega pocos días después del terremoto de magnitud 7,2 que sacudió el norte del país.
Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Sábado, 27 de junio
Seguí el minuto a minuto del clima y el pronóstico para Capital Federal y AMBA.
Francia insta al Banco Mundial a que no renuncie a su objetivo climático
Reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial en Washington