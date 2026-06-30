Clima en Buenos Aires hoy: pronóstico del tiempo en vivo de este Martes, 30 de junio

La madrugada de este martes en Capital Federal llega con un cielo completamente despejado y una temperatura de 7°C. Así lo reporta el Servicio Meteorológico Nacional en su actualización de las 03:00.

La sensación térmica se mantiene en los mismos 7°C, con una humedad del 79%. La probabilidad de lluvia es 0% y no se esperan precipitaciones. El viento sopla leve, a 4 km/h con ráfagas de hasta 6 km/h.

La visibilidad es excelente, alcanzando 45 km, y la presión atmosférica es de 1021 hPa. El punto de rocío se ubica en 3°C. Para quienes transitan temprano, las condiciones son óptimas, aunque el frío exige abrigo.