El salario mínimo ya no alcanza ni para comer un mes en Once, Retiro o Constitución

La profundización de la crisis y el techo a los ingresos que impone el Gobierno llegó a niveles irrisorios. El valor del salario mínimo sufrió un deterioro tan marcado que ya no es capaz ni de cubrir una canasta básica de alimentación ficticia en los comercios al paso de Once, Constitución o Retiro, centros de transporte caracterizados por precios populares que escapan a la lógica inflacionaria. Los trabajadores de menores ingresos, más cercanos al umbral de la remuneración básica, se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad que hasta les impide comer saludablemente.

El dato surge de un relevamiento realizado por El Destape, que comparó el valor del salario mínimo con distintas combinaciones de comidas disponibles en los principales nodos de transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Es tal la caída del salario mínimo, que de contar con ese ingreso, sería imposible financiar el gasto mensual destinado a desayunar, almorzar, merendar o cenar fuera de un hogar durante la jornada laboral.

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El deterioro del poder de compra

En septiembre de 2024, un salario mínimo de $ 268.056 financiaba entre el 79,7% y el 89,9% de los tres presupuestos alimentarios básicos. Ninguno de ellos era completamente cubierto por el ingreso mínimo, aunque la distancia entre el salario y el costo de la comida era sensiblemente menor que en la actualidad.

Combo 1 (Café con leche, medialunas, choripán, pebete y pollo grill con guarnición): Requería un gasto mensual de $ 298.000. En ese momento, un solo salario mínimo alcanzaba para financiar el 89,9% de este presupuesto alimentario.

Combo 2 (Café con leche, medialunas, hamburguesa, pancho y sándwich de milanesa): Demandaba un desembolso mensual de $ 336.000. El ingreso básico de los trabajadores lograba cubrir el 79,7% del total de la canasta.

Combo 3 (Café con leche, medialunas, pancho, pizza y milanesa napolitana): Implicaba un costo mensual de $ 326.000. Quienes optaban por este menú lograban financiar el 82,2% de sus comidas con un sueldo básico

Dos años después, la situación se agravó. Con un salario mínimo de $ 367.800 vigente en junio de 2026, ninguno de los tres presupuestos alimentarios puede cubrirse íntegramente. Incluso el combo más económico prácticamente consume la totalidad del ingreso mensual.

Los resultados muestran tres escenarios bien distintos:

Combo 1: demanda un gasto mensual de $ 434.000 , por lo que el salario mínimo apenas cubre el 84,7% del presupuesto .

Combo 2: requiere $ 564.000 mensuales, de modo que el ingreso mínimo financia solamente el 65,2% de esa alimentación .

Combo 3: asciende a $ 368.000, prácticamente el mismo valor del salario mínimo, que sólo alcanza a cubrir el 99% del costo.

Comer fuera de casa se volvió mucho más caro

La comparación entre 2024 y 2026 también refleja fuertes aumentos en los productos más consumidos por quienes trabajan lejos de sus hogares y deben alimentarse al paso.

Algunos ejemplos muestran la magnitud del incremento:

El café con leche con dos medialunas pasó de $ 1.800 a $ 2.900 .

El choripán con gaseosa aumentó de $ 4.100 a $ 5.800 .

La hamburguesa con gaseosa subió de $ 5.600 a $ 6.800 .

El sándwich de milanesa con gaseosa trepó de $ 7.300 a $ 11.000 .

El pollo grill con guarnición pasó de $ 6.500 a $ 9.000 .

La milanesa napolitana con papas fritas y bebida prácticamente duplicó su precio, al pasar de $ 8.500 a $ 17.000 .

La porción de pizza con gaseosa aumentó de $ 3.000 a $ 3.700.

Estos incrementos superaron ampliamente la evolución del salario mínimo durante el mismo período, provocando una pérdida del poder adquisitivo para afrontar gastos básicos de alimentación.

El ejercicio no pretende construir una canasta oficial. La comparación solo ilustra una realidad que atraviesa a miles de trabajadores argentinos: hoy un salario mínimo ya no alcanza para sostener durante un mes una alimentación completa fuera del hogar, aun eligiendo combinaciones extremadamente económicas.