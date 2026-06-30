El seleccionador de Paraguay, Gustavo Alfaro, da instrucciones a sus jugadores antes de la tanda de penaltis contra Alemania

Fiel ​a su estilo, Paraguay tuvo que sufrir hasta el final para vencer a Alemania ‌en la tanda ‌de los penales y clasificar a los octavos de final del Mundial, dijo e lunes el director técnico del equipo sudamericano, Gustavo Alfaro.

El estratega argentino, que condujo al equipo en su última etapa exitosa de la eliminatoria sudamericana, ​dijo que ⁠vivió el encuentro disputado en Boston con ‌mucha tensión, porque sabía lo complicado de ⁠enfrentar al tetracampeón del mundo.

"Sabíamos ⁠que iba a ser muy complicado, jugábamos con un candidato a campeón del mundo, con mucha ⁠jerarquía, con mucha diferencia en la ​previa. Pero los muchachos hicieron ‌un gran partido", dijo Alfaro ‌a la televisión paraguaya.

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Paraguay se puso en ⁠ventaja con un tanto de Julio Enciso antes del entretiempo y en una primera etapa muy defensiva, pero el equipo europeo ​empató poco ‌después del descanso con un gol de Kai Havertz.

En la tanda de penales, el portero Orlando Gill, que tuvo una gran actuación durante el partido, contuvo ⁠dos disparos y se convirtió en un héroe nacional.

"Lo resistieron a pie firme hasta el final", dijo Alfaro. "Por suerte, lo sacaron adelante y después, como son las cosas nuestras, sin sufrir no lo podemos conseguir (...) tuvimos que ir al sexto penal ‌para terminar de definirlo", agregó.

Alfaro dijo que dedicaba el triunfo a todos los paraguayos que apoyaron siempre a la selección.

"Creo que la gente sabe el esfuerzo que nos costó (...) a nosotros ‌nos cuesta mucho conseguir esto y se lo regalamos a todos los paraguayos que son los que querían ‌que gane ⁠la selección y se lo merecen porque son los que nos apoyaron ​siempre".

Paraguay enfrentará en octavos de final el sábado al ganador de la llave entre Francia y Suecia.

Con información de Reuters