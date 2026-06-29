El gráfico del índice bursátil alemán DAX en la bolsa de valores de Fráncfort, Alemania

Las ​bolsas europeas se mantenían estables este lunes, respaldadas por las subidas de los valores tecnológicos, mientras los ‌inversionistas sopesaban las perspectivas de ‌un frágil alto el fuego en Oriente Medio tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la última oleada de hostilidades.

El índice paneuropeo STOXX 600 seguía en 636,13 puntos a las 0709 GMT, con los valores tecnológicos a la cabeza de las ​subidas sectoriales, con ⁠un alza del 1,1%.

Nagarro se disparaba un 90% después de ‌que la india Persistent ofreciera 81€ por acción ⁠para adquirir la empresa de ⁠ingeniería digital especializada en inteligencia artificial.

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El sector tecnológico en general repuntaba tras la ola de ventas de la semana pasada, ⁠que supuso la mayor caída semanal del sector ​desde mediados de marzo.

El índice STOXX ‌cerró la semana anterior sin ‌cambios tras las preocupaciones en torno al aumento desmesurado ⁠de las valoraciones en el sector de la inteligencia artificial, y las expectativas de que los bancos centrales suban las tasas de interés para combatir las ​presiones inflacionistas ‌provocadas por los precios de la energía lastraran los activos de mayor riesgo y provocaran un episodio de volatilidad en los mercados.

Irán y Estados Unidos intercambiaron disparos durante el fin de semana ⁠antes de acordar detener las hostilidades y reanudar las conversaciones.

Los precios del crudo subían un 0,6%, hasta los 72 dólares por barril, mientras los inversionistas evaluaban los envíos de crudo a través del estrecho de Ormuz ante el frágil alto el fuego provisional que prevalece entre ambas partes.

Sin embargo, ‌el mantenimiento del alto el fuego ha suscitado perspectivas alcistas por parte de las agencias de valores. J.P. Morgan ha sido la última en elevar su objetivo de fin de año para la renta variable europea, basándose en ‌la solidez de los beneficios empresariales y las mejoras en el clima geopolítico.

La atención se centrará en la conferencia del ‌Banco Central Europeo ⁠en Sintra, donde el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, y la presidenta ​del BCE, Christine Lagarde serán analizados minuciosamente para conocer sus perspectivas sobre la política monetaria.

Con información de Reuters