La comedia yankee que arrasa en Netflix protagonizada por John Cena: de qué se trata

Hermanito es el filme más vistos de Netflix.

Netflix tiene como producto más visto a una comedia que engancha a todos los espectadores desde el minuto uno por las carcajadas que provoca. Se trata de la producción cinematográfica estadounidense titulada Hermanito (Little Brother) que se incorporó al catálogo de la plataforma de streaming el pasado 26 de junio de 2026.

El largometraje cuenta con la dirección de Matt Spicer, basada en un libreto desarrollado por la dupla de guionistas Jarrad Paul y Andrew Mogel. El proyecto estuvo respaldado en la producción por David Bernad, a través de la firma Middle Child Pictures, y por Ruben Fleischer.

El argumento principal sigue las vivencias de Rudd Landy (interpretado por John Cena), un agente del sector inmobiliario de vida sumamente estructurada que se encuentra en los preparativos para el rodaje de un programa de telerrealidad orientado a potenciar su perfil comercial. El conflicto se desata con la irrupción de Marcus (encarnado por Eric André), un hombre de comportamiento particular a quien Rudd apadrinó tiempo atrás en el marco de una iniciativa benéfica de tutoría social.

La trama avanza cuando Marcus interpreta de manera errónea una comunicación electrónica enviada por Mia, la asistente de Rudd, asumiendo que el contacto proviene directamente de su antiguo tutor. Ante esta situación, el personaje decide huir del establecimiento psiquiátrico en el que se encontraba internado con el propósito de reencontrarse con quien considera una de las pocas figuras de apoyo en su historia personal.

Hermanito.

El armado del elenco se gestionó de forma progresiva, iniciándose con la confirmación de la dupla protagónica de Cena y André en diciembre de 2024. Posteriormente, durante el mes de julio de 2025, el reparto coral se completó con la adición de Michelle Monaghan, Christopher Meloni, Ben Ahlers, Sherry Cola, Caleb Hearon y Ego Nwodim.

Elenco completo de Hermanito