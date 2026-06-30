Policías y bomberos lucen con orgullo las insignias del Mundial mientras se encargan de la seguridad

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo G - Bélgica contra Irán

Por Miguel Gutierrez y Ed ​White

INGLEWOOD, CALIFORNIA, 29 jun (Reuters) - Los policías y bomberos que velan por la seguridad pública durante el Mundial lucen con orgullo unas insignias doradas especiales en sus ‌uniformes, mostrando así su apoyo al ‌evento y su participación en él.

"¡Quiero que vuelva (el Mundial)! ¡Vamos! ¡Gol! Por supuesto, la fiebre está aquí", dijo el agente de policía de Inglewood Javier Mosley frente al estadio de Los Ángeles.

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Se ha convertido rápidamente en un aficionado al fútbol internacional tras ver la emoción de los seguidores que acuden a los partidos, pero para los agentes que son aficionados al fútbol desde hace mucho tiempo, "ha sido un sueño hecho realidad".

Las insignias, en su ​mayoría de color dorado y ⁠con motivos de FIFA26, las lucen diversos cuerpos de seguridad pública, entre ellos ‌la policía de Inglewood, el Departamento del Sheriff del condado de Los ⁠Ángeles y el Cuerpo de Bomberos del condado ⁠de Los Ángeles.

Los agentes de policía que se encontraban dentro del estadio parecían orgullosos de su papel durante el partido entre Canadá y Sudáfrica del domingo.

Uno de ellos dijo a ⁠Reuters que le alegraba ver a gente procedente de todo el mundo ​en una zona en la que él mismo creció, pero ‌que atravesó tiempos difíciles en la década de ‌los noventa, cuando la pobreza y la violencia se dispararon. Y agregó que ⁠la zona ha resurgido con fuerza, y ahora es un lugar agradable para visitar.

El diseño de la placa que lleva Mosley pretende representar el campo de juego y el mar de aficionados que lo rodea. Hay muchas otras opciones de diseño entre las ​que las agencias ‌pueden elegir para su personal.

"Capta el espíritu del estadio SoFi", dijo Mosley.

La FIFA concedió una licencia al fabricante de insignias Smith and Warren para producir insignias especiales del Mundial destinadas a los cuerpos de seguridad de Estados Unidos y Canadá que participan en la seguridad del torneo. Estas solo pueden ⁠ser adquiridas por las fuerzas del orden.

"En el fútbol, no hay nada más emblemático que el Mundial. En materia de seguridad pública, no hay nada más emblemático que la placa", dijeron Smith y Warren. "Queremos que esta colección sea única, que destaque y que refleje el lema de la Copa del Mundo".

Numerosos cuerpos de policía y seguridad rodean y trabajan en el interior del gigantesco estadio. Desde la policía de Inglewood y del condado hasta los agentes del ‌FBI y de Seguridad Nacional, los visitantes nunca están lejos de un policía.

En las entradas también se ven perros detectores de explosivos, algunos de ellos al servicio de empresas de seguridad privadas.

Antes del Mundial hubo preocupaciones y quejas sobre la posible presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los partidos y la detención de trabajadores del ‌estadio.

"Kick ICE Out (Fuera el ICE)" fue el lema de algunos.

Sin embargo, tras casi tres semanas de torneo, no ha habido muchos indicios de una presencia masiva del ICE y el ambiente en ‌torno a la policía ⁠es relajado.

Mosley afirmó que le encanta trabajar en el estadio y garantizar un entorno seguro para los aficionados de su ciudad.

"Es una de ​esas cosas que hay que hacer al menos una vez en la vida. Nunca pensé, en mis inicios como agente de policía, (que) podría ser anfitrión y estar en el campo", dijo Mosley.

Con información de Reuters