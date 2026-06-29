La otra cara de la informalidad: cada vez más mujeres se inventan su propio trabajo

Mientras la informalidad alcanzó un nivel récord y ya afecta a 8,5 millones de trabajadores, un fenómeno menos visible comenzó a ganar fuerza: cada vez más mujeres se vuelcan al cuentapropismo para sostener los ingresos de sus hogares en una economía que no genera empleo asalariado de calidad. De hecho, hace poco más de una década apenas el 34% del empleo no asalariado correspondía a mujeres, pero esa participación ya ascendió al 42%.

Cuando el salario pierde poder de compra o directamente desaparece un empleo, muchas trabajadoras salen a generar ingresos de la manera que pueden. Venden comida en ferias o por redes sociales, hacen manicura, elaboran productos artesanales, limpian casas, cuidan personas o comercializan ropa desde sus hogares. Más que una ola de "emprendedurismo", como suele presentar el discurso oficial, los datos muestran estrategias de supervivencia frente a un mercado laboral que ofrece cada vez menos empleo formal y obliga a miles de hogares a buscar nuevas fuentes de ingreso.

De esta manera, el crecimiento del cuentapropismo femenino se convirtió así en uno de los principales síntomas de una economía que no crea empleo formal. En un mercado laboral cada vez más precarizado, son las trabajadoras quienes absorben una parte creciente de la crisis, muchas veces "fabricándose" su propio empleo para compensar la falta de oportunidades laborales y sostener la economía de sus hogares.

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Crece el cuentapropismo, sobre todo el femenino

La reforma laboral que impulsó el Gobierno de Javier Milei –vía la Ley Bases en 2024 y la Ley 27.802 de 2025- prometía crear más empleo formal, no obstante, los datos del mercado laboral al primer trimestre 2026 evidenciaron todo lo contrario: la informalidad llegó al valor máximo de los últimos años. Así, se expandió el rebusque a través del autoempleo mientras se redujeron los puestos de trabajo formales, consolidando un deterioro en las condiciones de inserción laboral. Entre el primer trimestre de 2023 –antes del inicio de la gestión de La Libertad Avanza- y el de 2026, la economía creció 2,3%, pero la tasa de empleo cayó del 45% al 44,8%.

En detalle, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH-INDEC) los asalariados registrados representaron apenas el 44,6% de los ocupados, el nivel más bajo de los últimos años y 2,4 puntos menos que en 2023. En contraste, creció la inserción laboral vía el cuentapropismo y el empleo asalariado no registrado que, en conjunto, ya abarcan a más de la mitad de los ocupados (51,4% del total), exclusivamente motorizados por el autoempleo.

En ese esquema, si se pone la lupa en la calidad del empleo, se observa que 4 de cada 10 trabaja en la informalidad. El indicador de informalidad total que mide el INDEC alcanzó al 44,2% del total de ocupados, el valor más alto dela serie disponible (+2,2 puntos interanual). Esto equivale a un total de 8,5 millones de trabajadores que se encuentran en condiciones informales. Así, mientras la cantidad de ocupados creció 1,1% en el último año, los trabajadores informales crecieron 6,4% al tiempo que el segmento formal cayó 2,6%.

En este marco, “queda claro que las sucesivas etapas de implementación de la reforma laboral oficialista lograron el resultado inverso al que anunciaba el gobierno libertario: la informalidad ‘bajó para arriba’”, señaló un informe presentado por el Instituto de Pensando y Políticas Públicas (IPYPP).

¿Cómo se explica este escenario? Lo anterior tiene lugar en una economía donde la actividad depende de sectores que no lograron dinamizar el empleo formal. “Los ganadores –Agro, Pesca, y Energía y minería- tienen una baja participación en el empleo total (representan solo el 14% del total) mientras que los perdedores -Industria, Construcción, Comercio- son empleo intensivo (48% del total)”, precisaron desde la consultora C-P. A nivel provincial, la caída del empleo privado registrado desde noviembre de 2023 es generalizada: 21 provincias destruyeron empleo.

Ahora bien, ese crecimiento del autoempleo presenta un marcado componente femenino. Así se desprende de un informe del centro Fundar que dio cuenta de una de las transformaciones mas silenciosas del mercado laboral: de acuerdo al procesamiento de datos de la EPH, “lo que más viene creciendo es el cuentapropismo femenino”, planteó Daniel Schteingart, Director de Desarrollo Productivo en Fundar. En concreto, en 2012, solo el 34% del empleo no asalariado eran mujeres y actualmente ya llegó al 42%.

“Se dice mucho que la informalidad sube porque el laburante que perdió el empleo en la fábrica se va a Uber o Rappi pero esto es más o menos así”, señaló. Por un lado, si bien la ausencia de datos sobre el trabajo en plataformas impide cuantificar con precisión “el empleo industrial pierde peso en el total y dos de los rubros que más ganan participación son transporte y hoteles y restaurantes”, aportó el investigador.

Sin embargo, ello no refleja el panorama completo ya que aseguró que “el gran cambio viene por otro lado”. El dato más novedoso apareció cuando desagregaron la información por género. “Mujeres que se insertan al mercado laboral como nunca antes buscan empleo, pero como no hay opciones en el segmento formal, se ‘fabrican’ el empleo”, plantearon.

Rspecto de los trabajos de esas mujeres cuentapropistas, se indicó que “casi un 40% trabaja en comercio, principalmente de alimentos y ropa”. Se trata de mujeres feriantes, comerciantes y, que venden desde su casa por internet. Asimismo, un 14% adicional trabaja en “Servicios comunitarios y personales”, principalmente, servicios de peluquería y tratamiento de belleza, y otro 13% trabaja en “Industria manufacturera”, pero no se trata del empleo en la fábrica, sino emprendimientos de fabricación artesanal de distinto tipo. “El empleo industrial se está cuentapropizando y feminizando justamente por esto”, consideraron.

Además, otro 13% está vinculada a “Servicios profesionales y empresariales”, lo que incluye mujeres profesionales que trabajan freelance (abogadas, contadoras, marketing, consultoría, etc.).

Esto evidencia que al interior de la creciente informalidad aparece un fenómeno poco estudiado pero que gana cada vez mayor peso: una parte creciente del cuentapropismo argentino se da en casas, ferias, salones de uñas y ventas por Instagram, por lo que “tiene cada vez más cara de mujer”, resaltaron desde el centro de estudios.

Desigualdades de larga data

En contextos de deterioro del poder adquisitivo, muchas mujeres ingresan o intensifican su participación laboral para complementar el ingreso familiar. Sin embargo, en paralelo no dejan de cargar sobre sus hombros la realización del llamado trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. Se trata de tareas que sostienen la vida cotidiana -cocinar, limpiar, cuidar niños, acompañar a personas mayores o con discapacidad- y que, según la última medición nacional en 2023, ya representaban el 16,8% del PBI nacional.

De hecho, la Unidad de Género y Economía del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires midió recientemente por primera vez el aporte económico de este trabajo y destacó que su valor equivale al 29,3% del PBG provincial, superando en magnitud a los sectores más dinámicos como la Industria Manufacturera y el Comercio.

No obstante, mientras las mujeres les dedican cerca de 6 horas y media diarias, los varones destinan alrededor de 3 horas y 40 minutos. Esto limita el acceso a empleos asalariados y empuja a hacia formas de trabajo por cuenta propia, generalmente con menores ingresos y sin protección laboral.

En otras palabras, el crecimiento del cuentapropismo femenino no responde únicamente a una mayor participación laboral de las mujeres, también refleja una economía que dejó de generar empleo asalariado de calidad y una organización social donde las tareas de cuidado siguen recayendo mayoritariamente sobre las trabajadoras. La consecuencia es doble: más mujeres salen a buscar ingresos, pero terminan en los segmentos más precarios del mercado laboral y con jornadas extensas que combinan trabajo remunerado y no remunerado.