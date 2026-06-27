Milei volvió al país y recibirá a Adorni en Olivos

Javier Milei recibirá este sábado a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos, tras su viaje a España. Tras las últimas revelaciones de la causa que investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, los rumores sobre una posible salida del Jefe de Gabinete son cada vez más fuertes.

La danza de nombres para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete incluye a Diego Santilli, Pablo Quirno, Horacio Marín, Sandra Petovello, entre otros.