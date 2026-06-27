Javier Milei volvió a la Argentina tras su viaje a España y en las próximas horas recibiría a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos. Las versiones sobre una salida de Adorni de la jefatura de Gabinete son cada vez más firmes, pese a que hasta hace unos días tanto funcionarios como asesores del Gobierno descartaban una renuncia o despido. Mientras tanto, la danza de nombres de posibles reemplazos ya comenzó. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Milei volvió al país y recibirá a Adorni en Olivos
Mientras las versiones sobre una posible salida de Manuel Adorni son cada vez más firmes, se supo que Javier Milei recibiría al Jefe de Gabinete en Olivos.
Hace 1 hora
Adorni se reunirá con Milei en Olivos
Javier Milei recibirá este sábado a Manuel Adorni en la Quinta de Olivos, tras su viaje a España. Tras las últimas revelaciones de la causa que investiga a Adorni por enriquecimiento ilícito, los rumores sobre una posible salida del Jefe de Gabinete son cada vez más fuertes.
La danza de nombres para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete incluye a Diego Santilli, Pablo Quirno, Horacio Marín, Sandra Petovello, entre otros.
Hace 2 horas
Milei: "Si la Justicia lo encuentra culpable a Adorni, lo vuelo yo de una patada"
En una reportaje para El Observador de España, el Presidente se refirió al escándalo de corrupción del jefe de Gabinete. El mandatario reveló también que ofreció ceder la Rosada a los jugadores de la selección para cualquier festejo futuro.
Milei se reunió con Abascal en su gira por España.
El presidente Javier Milei aterrizó en Madrid para cumplir con su sexta visita oficial a España para reunirse con líderes políticos y empresariales. En una extensa entrevista brindada a El Observador, el jefe de Estado no esquivó ninguno de los escándalos que atraviesan a su administración. Sin embargo, la definición más fuerte tuvo que ver con la situación judicial que atraviesa el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. “Si la Justicia lo encuentra culpable a Adorni, lo vuelo yo de una patada”, sentenció el mandatario, al dejar en claro que, si bien confía plenamente en la inocencia de su funcionario, no tolerará fallos adversos en su contra.
Hace 2 horas
Milei quiere que Estados Unidos ataque a Cuba: "Entrar caminando"
En una entrevista, el presidente argentino ratificó su alineamiento con su par estadounidense Donald Trump y anheló una intervención en la isla como la que se hizo en Venezuela.
El presidente Javier Milei se manifestó a favor de una intervención armada de Estados Unidos en Cuba, del mismo modo que sucedió con Venezuela luego de la detención de Nicolás Maduro en enero del 2026. En ese sentido, reiteró su alineamiento con el gobierno de Donald Trump.
Hace 11 horas
Modelo libertario: mientras cae el consumo local, las compras al exterior baten récords
Las compras vía courier alcanzaron niveles históricos. Sin embargo, a la par que avanzan los negocios ligados al consumo internacional, el mercado interno y la producción local agravan su crisis.
Hace 16 horas
Últimas horas de Adorni como Jefe de Gabinete
El funcionario optó por comunicar su renuncia con una carta en las redes sociales. Reemplazo y trastienda de una decisión que Milei evitó tomar.
Hace 20 horas
El Día de las Pymes sin nada que celebrar: crisis productiva y cierre de empresas
Pequeñas y medianas empresas llegan a un nuevo Día Internacional de las Microempresas y de las Pequeñas y Medianas Empresas atravesadas por un escenario de caída del consumo, retroceso de la producción y creciente preocupación por la continuidad de miles de firmas en todo el país.
Hace 23 horas
Conflicto en Atucha: despidos y parálisis del plan nuclear en el gobierno de Milei
La resistencia sindical se endurece ante la motosierra contra un sector estratégico del país. Los gremios denuncian el vaciamiento del sector atómico para justificar el ingreso de capitales privados.
Los trabajadores denuncian un desmantelamiento de la soberanía tecnológica nacional.
Hace 23 horas
Se presentó el nuevo vocero del Gobierno y adelantó que no hablará de causas judiciales
El economista y exdiputado por La Pampa fue presentado oficialmente como la nueva voz del Gobierno.
Ravier se presentó formalmente como vocero de presidencial.
10:44 | 26/06/2026
El Gobierno sumó al RIGI un proyecto clave para exportar el gas de Vaca Muerta
Autorizó a Pan American Energy a construir un gasoducto desde Neuquén a la costa de Río Negro con el fin de exportar GNL del yacimiento hidrocarburífero.
09:30 | 26/06/2026
Kicillof profundiza su modelo de gestión y lleva inauguradas más de 300 escuelas
El gobernador bonaerense estuvo en General Rodríguez e inauguró dos nuevos edificios escolares. Lleva 318 en lo que va de su gestión. “Hay muchas familias que no pueden seguir esperando respuestas de la mano invisible del mercado”, afirmó Kicillof.
07:48 | 26/06/2026
Desde la CGT avisan que un paro nacional "se construye con consenso”
El secretario General de la central obrera, Cristian Jerónimo, afirmó que “sobran condiciones y excusas” para hacer una medida de fuerza,” pero reconoció que esa “tampoco es la salida política”.
00:05 | 26/06/2026
La barrialización y el techo de la changa: así vive el Conurbano el terremoto Milei
Los salarios deteriorados, las tarifas en alza y la informalidad creciente empuja a miles de trabajadores del Conurbano al rebusque permanente para conseguir ingresos dentro de sus propios barrios. Y en la frustración económica, muchos detonan al compás de una red de préstamos que se expande.
00:05 | 26/06/2026
El peronismo y Kicillof, arriba en una encuesta en provincia de Buenos Aires
Un sondeo en la provincia de Buenos Aires ubicó al peronismo al frente en intención de voto y mostró a Axel Kicillof como el dirigente mejor posicionado del espacio. Del otro lado, Javier Milei domina con amplitud la interna de la derecha.
19:47 | 25/06/2026
El BCRA le puso un techo al dólar pero el mercado cree que seguirá subiendo
El Banco Central intervino con toda la artillería y frenó artificialmente el valor del dólar para que el Tesoro tenga que pagar menos cuando este viernes venza el bono dólar link. Se agotó los dólares de la cosecha y llegan menos divisas del endeudamiento. El mercado cree que todavía está barato.
19:46 | 25/06/2026
Aumentó la pobreza en el primer trimestre del año, además de la precarización laboral
Durante el primer trimestre del año aumentó la desigualdad en el país, según el coeficiente de GINI que mide el Indec. También se registró un incremento de la pobreza, que se ubicaría dos puntos porcentuales por arriba del registro de diciembre del año pasado.