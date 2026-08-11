El empresario cripto Mauricio Novelli, acusado de intermediar en la criptoestafa, pidió a la Cámara Federal que confirme el apartamiento como querellantes de cinco inversores de la memecoin que promocionó Javier Milei en sus redes sociales. Para el trader, quienes compraron el token $LIBRA "no fueron estafados", sino que tuvieron las consecuencias de asumir "riesgos" en ese tipo de operaciones.

En una presentación patrocinada por el abogado Daniel Rubinovich, Novelli planteó además que el token que promocionó Milei fue exclusivamente privado y desligó de responsabilidades penales al Presidente por el mensaje que publicó en su cuenta de X el 14 de febrero de 2025.

La presentación fue realizada ante la Sala I de la Cámara Federal, que debe resolver si cinco inversores mantienen o recuperan su condición de querellantes en la causa, según informó Noticias Argentinas. Se trata de Juan Marchetto, Alan Vega, Matías Paris, Braian Quintero y Martín Romeo.

Este pedido del trader, que ya había sido concedido por el juez Martínez de Giorgi, favorecería directamente al Presidente y al resto de los investigados en la criptoestafa. Novelli es el empresario al que un peritaje oficial le halló en su celular una nota con un presunto acuerdo de al menos 5 millones de dólares para que Milei apoye el lanzamiento de $LIBRA

La defensa de Novelli, que es investigado por ser el nexo clave entre Milei y el empresario cripto estadounidense Hayden Mark Davis, el creador del token $LIBRA, cuestionó que las pérdidas sean consideradas una estafa y sostuvo que el caso se convirtió en "un intento vano de transformar ex post una pérdida especulativa en una maniobra defraudatoria".

En ese sentido, Rubinovich afirmó que no existe una hipótesis de estafa que justifique que los inversores continúen como parte querellante. Para que se configure ese delito, explicó, debe existir "un engaño idóneo para provocar un error y determinar una disposición patrimonial perjudicial".

La explicación del trader

"La fluctuación del precio de un activo no puede convertir a todo comprador en víctima de estafa", sostuvo la defensa de Novelli, que remarcó que se trataba de un mercado no regulado y que quienes adquieren activos altamente volátiles asumen una cuota de responsabilidad por sus decisiones.

Además, la defensa se refirió al posteo de Milei sobre el lanzamiento del token y lo calificó de "jurídico-penalmente irrelevante". Según plantean, el Presidente presentó un "proyecto privado" destinado a incentivar el crecimiento de la economía argentina y que no prometió rentabilidad, estabilidad del precio ni respaldo estatal.

La investigación está detrás de la promoción de $LIBRA, cuyo valor luego de ser difundida por Milei se disparó en minutos y luego se desmoronó. Fue una maniobra conocida como rug pull, que le hizo ganar a unos pocos usuarios una cifra cercana a 80 millones de dólares.