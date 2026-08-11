Buscan voluntarios para cuidar y alimentar animales silvestres huérfanos en Corrientes

El Centro Aguará, ubicado en Paso de la Patria, Corrientes, abrió una nueva convocatoria de voluntariado para sumarse a las áreas de Atención y alimentación de animales huérfanos y Bienestar Animal. La propuesta ofrece una experiencia de formación y trabajo con fauna silvestre e incluye alojamiento, comida y traslado desde Corrientes Capital hasta el centro de conservación.

Desde la organización buscan personas responsables y comprometidas con la conservación, con predisposición para trabajar en equipo, cumplir los horarios acordados, seguir los protocolos y respetar las indicaciones del personal. No es necesario contar con formación específica ni experiencia previa con fauna silvestre para postularse.

Cómo aplicar al voluntariado del Centro Aguará

Aplicar al voluntariado del Centro Aguará es muy sencillo y no requiere de experiencia previa. Lo único que hay que hacer es enviar el currículum vitae junto a una breve carta de intención contando qué es lo que motiva a formar parte de la experiencia en el Centro Aguará. Para el área de Atención y alimentación hay que comunicarse con [email protected] y para Bienestar Animal con [email protected].

No es necesario contar con experiencia para ser voluntario en el Centro Aguará. Foto: Centro Aguará

Existes don modos del voluntariado, fijo y rotativo. El primero dura como mínimo un mes y máximo dos y pueden postularse personas de otras localidades y países. Por su parte, en el caso del voluntariado rotativo, dura tres meses, con disponibilidad de uno o dos días por semana más un fin de semana al mes, y solo pueden postularse personas de Corrientes capital, Resistencia y Paso de la Patria.

Qué tareas realiza un voluntario

En el área de Atención y alimentación de animales huérfanos, las principales tareas incluyen la preparación y el suministro de alimentos, el pesaje, control y seguimiento de los ejemplares en rehabilitación, además de la limpieza y el acondicionamiento de los espacios. También se trabaja en la crianza y el manejo de los animales para evitar la impronta humana y se brinda colaboración en procedimientos técnicos y veterinarios.

Por su parte, el área de Bienestar Animal contempla la preparación de enriquecimientos ambientales, el entrenamiento del plantel estable y la colaboración en procedimientos técnicos y veterinarios. A esto se suman las tareas de limpieza y acondicionamiento de los recintos y la rehabilitación orientada a recuperar las conductas naturales de los animales.