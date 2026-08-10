La Administración de Parques Nacionales (APN) informó que comenzó a implementar drones equipados con sensores térmicos para monitorear al huemul (Hippocamelus bisulcus), ciervo nativo que habita únicamente los bosques andino-patagónicos y se encuentra en peligro de extinción. Se trata de una prueba piloto que se realizó en colaboración con el Conicet y Wildlife Conservation Society Argentina (WCS), y cuenta con el apoyo de la Fundación Huilo Huilo de Chile.

El estudio se realizó en los parques nacionales Lanín (Neuquén) y Nahuel Huapi (Neuquén -Río Negro) y está orientado a determinar la eficacia del uso de drones equipados con cámaras térmicas para la detección y registro de individuos. Según informó APN, se constató que la cabeza del huemul emite una temperatura diferenciada del resto del cuerpo, un rasgo clave para identificarlo y distinguirlo de otras especies.

Las cámaras térmicas resultan útiles para monitorear a una especie con baja densidad poblaciones y distribuida, generalmente, en zonas de difícil acceso.

Los resultados obtenidos

Para poner a prueba dicha metodología, en primer lugar, se identificó y validó la señal térmica de un ejemplar de huemul llamado Newenche en el Parque Nacional Lanín, que tras haber cruzado desde Chile hasta Argentina permanece allí hasta que se determine un destino seguro.

De esa manera se logró conocer que el huemul presenta una "firma térmica diferencial", lo que resulta clave para lograr su identificación. Su cabeza es la zona que más calor irradia, mientras que su pelaje denso lo aísla del frío a tal punto que el resto del cuerpo emite muy poco calor, haciendo que resulte difícil de detectar térmicamente respecto al entorno.

En una segunda prueba se comparó esta señal térmica con las de otras especies introducidas que habitan la zona, como las liebres europeas, los ciervos colorados y los ciervos dama, además del ganado doméstico.De esa manera, los resultados preliminares del estudio indican que los drones con sensores térmicos son eficaces para detectar y diferenciar especies, validando el potencial de la tecnología para monitorear al huemul.

Las poblaciones de huemul son difíciles de monitorear debido a su baja densidad de individuos y a que se ubican en áreas poco accesibles y zonas boscosas que dificultan la observación directa y el conteo de ejemplares. Por esta razón, la mayoría de los estudios para evaluar la abundancia de la especie se basan en indicadores indirectos como la presencia de rastros (huellas, bosteos, astas caídas, pelos o marcas en la vegetación).

Si bien a partir del año 2006, la APN y WCS Argentina comenzaron a utilizar cámaras trampa para evaluar sus poblaciones con muy buenos resultados, hasta el presente no se habían realizado pruebas con drones.

¿Cómo es el huemul?

El huemul es un ciervo que habita exclusivamente en Argentina y Chile, en los bosques andinopatagónicos, matorrales y pastizales subandinos. Está catalogado como "en Peligro de extinción" según la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), se estima que actualmente solo hay entre 1500 y 2000 ejemplares entre los dos países.

En Argentina fue declarado Monumento Natural Nacional en 1996, la máxima figura de protección legal que se puede otorgar a una especie en el país, además de ser Monumento Natural Provincial en Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén. También cuenta con esta categoría en Chile, lo que permite impulsar esfuerzos conjuntos entre ambos países, tales como la elaboración del Plan de Acción Binacional Argentino Chileno para la Conservación del Huemul del Sur firmado en el año 2010.