La policía de Jujuy reprimió con balas de goma a una comunidad indígena: hay 7 detenidos

La policía de Jujuy reprimió con balas de goma esta tarde a la comunidad originaria Santa Rosa, en Humahuaca, que protestaba para evitar el desalojo firmado por el juez Juan Pablo Calderón. Según denunció la diputada del PTS, Natalia Morales, la policía detuvo al menos a siete personas, incluidas mujeres y niños. Los niños, según contó en X, ya fueron liberados. En los videos publicados en redes, se ve cómo la policía avanza con escucdos y balas de goma mientras mujeres con niños intentan resistir.

Tuit de la diputada del PTS Natalia Morales

"La policía no nos deja ingresar a nuestro territorio. Están por todos lados dispersados, incluso en la playa. Yo misma tuve esa experiencia recién ingresando a mi domicilio, no me querían dejar entrar si no presentaba el documento", denunció una mujer de la comunidad de Santa Rosa en un video publicado por Originarios.ar.

En el mismo testimonio también denunció que la policía provincial tampoco impide el paso de otras comunidades que se solidarizan con ellos. "Esto es territorio comunitario, no deberían estar acá", sentenció.

La diputada nacional Myriam Bregman también expresó su repudio en redes y exigió la "inmediata liberación" de todos los detenidos. Según publicó La Izquierda Diario, actualmente hay un total de siete detenidos: cinco mujeres y dos varones. El medio citado indicó que "no es la primera vez" que la familia Soruco vive esta situación, y que el juez Calderón emitió la orden de desalojo aprovechándose de un "error" que la Dirección Provincial de Inmuebles tuvo en 2009, lo que derivó en u catastro mal hecho.