PAMI se suma a la red nacional para atender casos de ACV: qué cambia

El Ministerio de Salud de la Nación y el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) firmaron un convenio para incorporar a la obra social de jubilados y pensionados al Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (PRONAC-ACV). La medida apunta a acelerar la atención ante un ACV, mejorar las derivaciones y fortalecer la coordinación sanitaria en todo el país.

Una nueva herramienta para responder ante un ACV

El PAMI busca organizar una red nacional de establecimientos capaces de intervenir frente a un accidente cerebrovascular. El objetivo es que las personas puedan acceder con mayor rapidez al diagnóstico, el tratamiento y la posterior rehabilitación, aprovechando la infraestructura sanitaria disponible.

Para lograrlo, el programa contempla centros de atención acreditados de acuerdo con su nivel de complejidad y redes regionales destinadas a ordenar las derivaciones. También incorpora el Código ACV Nacional, que permite generar alertas en tiempo real para poner en marcha el circuito de atención.

La iniciativa incluye, además, herramientas digitales para registrar y realizar el seguimiento de los pacientes. El esquema contempla protocolos para tratamientos de reperfusión y otras terapias de alta complejidad, junto con mecanismos destinados a sostener la rehabilitación y el seguimiento después de la emergencia.

Qué función tendrá PAMI

La incorporación de PAMI supone nuevas responsabilidades para la obra social frente a las alertas que se generen dentro del sistema. Cuando se active el Código ACV Nacional, deberá recibir esa información y coordinar el traslado de sus afiliados hacia los establecimientos correspondientes.

PAMI también tendrá que determinar las derivaciones necesarias y garantizar que la atención continúe dentro de la red sanitaria. Para implementar el programa en las distintas jurisdicciones, podrá establecer acuerdos operativos con municipios, autoridades sanitarias provinciales y otros financiadores.

Mientras tanto, el Ministerio de Salud conservará la conducción técnica del PRONAC-ACV. La cartera nacional será la encargada de establecer los lineamientos de funcionamiento, evaluar y acreditar los centros que formen parte de la red y supervisar que se cumplan los estándares previstos.

La red busca extenderse a más lugares del país

El acuerdo con PAMI forma parte de una estrategia más amplia para ampliar territorialmente el programa. La propuesta contempla sumar de manera progresiva a provincias, municipios, hospitales públicos, financiadores y otros establecimientos de salud, con el objetivo de aprovechar los recursos que ya existen.

Un ejemplo de esta expansión se produjo con un convenio entre la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) y el municipio de Tres de Febrero. El acuerdo establece que el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas funcione como centro receptor de pacientes de alta complejidad de esa localidad.

El establecimiento cuenta con una Unidad de ACV y servicios de Neurocirugía e Intervencionismo. De esta manera, el programa busca consolidar circuitos regionales que permitan articular a los distintos efectores y definir, ante una emergencia, cuál es el centro más adecuado para recibir a cada paciente.

Por qué buscan reducir los tiempos de atención

El ACV requiere una respuesta coordinada entre distintos sectores del sistema sanitario. Por eso, uno de los principales objetivos del PRONAC-ACV es que la información y las derivaciones puedan gestionarse de manera articulada, evitando demoras innecesarias cuando una persona necesita atención especializada.