Dónde fue el terremoto en Colombia: las zonas afectadas

Un violento terremoto, de magnitud 7,4, sacudió este lunes al oeste y centro de Colombia. El fenómeno se registró a las 7:34 (hora local) y tuvo un saldo de al menos 111 muertos y más de 87 heridos. En medio de la gran magnitud de la catástrofe, se decretó zona de desastre a gran parte del país, pero hubo algunas zonas más afectadas que otras.

Terremoto en Colombia: cuáles fueron las zonas más afectadas

De acuerdo al Servicio Geológico Colombiano (SGC), el epicentro del terremoto fue en el municipio de San José del Palmar, ubicado en el departamento del Chocó, al oeste del país colombiano. En detalle, la profundidad fue de 96 kilómetros y una hora después del primer temblor, a las 8:18 hs (horario local) se registraron otras réplicas fuertes: en el municipio de Nóvita, Chocó, con un evento de 4,6 de profundidad y nuevamente San José del Palmar sufrió otra réplica, de 4,8.

Entre los sitios con mayores consecuencias estructurales por la catástrofe se encontraron:

Quibdó : se trata de la capital departamental donde la gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó más 69 heridos, cuatro fallecidos y “daños graves en las edificaciones".

: se trata de la capital departamental donde la gobernadora Nubia Carolina Córdoba confirmó más 69 heridos, cuatro fallecidos y “daños graves en las edificaciones". Cali (Valle del Cauca): es una de las ciudades que registró grandes daños estructurales; de acuerdo al alcalde, Alejandro Eder, hubo por lo menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas , desde el sitio se solicitó la asistencia de unidades de rescate de Bogotá y Medellín.

es una de las ciudades que registró grandes daños estructurales; de acuerdo al alcalde, Alejandro Eder, hubo por lo menos , desde el sitio se solicitó la asistencia de unidades de rescate de Bogotá y Medellín. Bogotá: el terremoto también se sintió en la capital del país, especialmente en edificios altos.

el terremoto también se sintió en la capital del país, especialmente en edificios altos. Otras ciudades: el terremoto también tuvo fuertes consecuencias en Medellín, Manizales, Neiva y Pereira.

El epicentro del terremoto fue en el municipio de San José del Palmar, en Chocó

¿Hubo otros países afectados por el terremoto?

Si bien el desastre natural ocurrió en Colombia, algunos de sus países limítrofes llegaron a sentir temblores como una consecuencia de la gran magnitud de la catástrofe. El movimiento se sintió en Panamá, Ecuador y Venezuela.