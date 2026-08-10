Alerta en Colombia: ya son 20 los muertos por el terremoto de 7,4 que sacudió país

Un violento terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter sacudió el oeste y centro de Colombia, dejando un saldo preliminar de 20 víctimas fatales y múltiples personas heridas, decenas de construcciones colapsadas y severos trastornos en la infraestructura aeroportuaria del país. El movimiento telúrico, calificado por el Servicio Geológico Colombiano como el más intenso de la última década, se registró a las 7:34 (hora local) con epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad superior a los 80 kilómetros, percibiéndose también en Ecuador y Panamá.

Al menos 18 personas murieron en la ciudad colombiana de Pereira por el fuerte terremoto que sacudió el oeste del país, informó el alcalde Mauricio Salazar. "La situación es crítica", dijo el alcalde de Pereira en entrevista con Caracol Radio, tras confirmar ese primer balance de víctimas. También se registraron al menos dos muertos en Manizales, capital del departamento de Caldas, en el centro del país, según informó el alcalde de esa ciudad, Jorge Eduardo Rojas Giraldo. "Hasta ahora registramos dos muertos", aseguró el alcalde a la emisora colombiana Blu Radio, quien también informó de que entre 20 y 30 viviendas colapsaron en la ciudad, además de varias iglesias que sufrieron daños por el movimiento sísmico, y de que la Alcaldía ya habilitó tres albergues en diferentes zonas de la ciudad.

Las consecuencias más graves se concentran en el Chocó y el eje cafetero. En Quibdó, la capital chocoana, la gobernadora Nubia Córdoba confirmó la presencia de heridos y graves destrozos en la infraestructura edilicia. Por su parte, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó el colapso de al menos 20 edificios con personas atrapadas entre los escombros, solicitando de inmediato la asistencia de equipos de rescate de Bogotá y Medellín. La situación provocó asimismo la parálisis del transporte aéreo en la región, luego de que la Aeronáutica Civil decidiera suspender las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura tras detectar desprendimientos en las terminales y evaluar posibles fallas estructurales.

Frente a la emergencia nacional, el presidente Abelardo De La Espriella anunció la instalación de un Puesto de Mando Unificado junto a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y confirmó su traslado a la ciudad de Pereira para supervisar las tareas de asistencia. Mientras la Autoridad Marítima descartó la amenaza de tsunami en el litoral Pacífico, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, encabezó los ofrecimientos de cooperación internacional poniendo a disposición recursos de auxilio para atender la contingencia en territorio colombiano.

Con información de EuropaPress y la Agencia Deutsche Welle.