"Corrupto y criminal": Milei comparte en redes el ataque de un congresista de Trump contra Lula

El presidente Javier Milei parece no tomar nota del cambio en la relación bilateral entre Argentina y Brasil, y la consecuente reprimenda que tomó Luiz Inácio Lula da Silva al rebajar el vínculo a la categoría de encargados de negocios, dado que en las últimas horas repostó mensajes en contra del presidente brasileño que publicó el congresista estadounidense Carlos Giménez.

A pesar de los esfuerzos que hizo la cancillería argentina para desdramatizar la crisis diplomática con el mayor socio comercial del país, Milei volvió a insultar a Lula en las redes. El presidente se hizo eco de dos publicaciones de Giménez en las que denunció que el presidente de Brasil es un "corrupto" y "criminal" que "destruyó" el país. Lula "habilita todas las ditaduras comunistas del hemisfério”, lanzó Giménez en redes y Milei compartió con "Ups" como comentario.

El resposteo de Javier Milei en X

Después compartió varias veces otra publicación hecha por el congresista republicano en la citó un video donde se lo ve a Lula decir que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, es un antilatinoamericanista y que que incluso entorpece los acuerdos que Brasil alcanza con Trump. "El odio y el desprecio con el que se expresa el delincuente Lula da Silva de #Brazil hacia NUESTRO Secretario de Estado @marcorubio proviene directamente de sus jefes en la dictadura castrocomunista. Los brasileños se merecen mucho más que este puerco", comentó Giménez en la publicación que después fue compartida por Milei.

El Canciller de Brasil pidió que Milei deje de atacar a su país: "Ofensas muy graves"

El canciller brasileño, Mauro Vieira, justificó la degradación diplomática de Argentina a encargados de negocios que ordenó el presidente Luiz Inácio Lula Da Silva, a raíz de los ataques que recibió de parte de su par vecino Javier Milei. Para el encargado de relaciones exteriores, el mandatario argentino debe cesar con el hostigamiento, ya que incurrió en "ofensas muy graves".

En una entrevista publicada en Clarín, Vieira sintetizó que la "situación bilateral entre Brasil y Argentina llegó al punto que está administrada por encargados de negocios debido a las agresiones no solo a personas por parte del presidente argentino sino a Brasil, a las instituciones brasileñas, a los poderes y al responsable de la Corte que tuvo un papel fundamental para parar un golpe militar y castigar a los culpables".

"Y no lo hizo el presidente Milei una vez sino en varias ocasiones en menos de una semana, la primera de todas en la convención del Partido Liberal. Un hecho sorprendente para brasileños y argentinos las imágenes de ese acto, esa actitud del presidente argentino con palabras graves… algo asombroso que luego repitió otras veces", lamentó.