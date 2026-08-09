Baltasar Rodríguez le tiró un palazo a la dirigencia de Racing tras irse a Estudiantes: "Me voy triste"

Baltasar Rodríguez se fue mal de Racing y esto parece ser una constante en los últimos tiempos, dado que el mediocampista ofensivo de 23 años ni siquiera mencionó a la dirigencia liderada por Diego Milito en su mensaje de despedida oficial. El volante, que pasó por las Selecciones nacionales juveniles y jugó con Lionel Messi en Inter Miami, pasó a Estudiantes de La Plata a cambio de dos millones de dólares por el 50%. Además, el "Pincha" tendrá una obligación de compra de un 30% más de la ficha -con un monto desconocido- si el jugador cumple determinados objetivos deportivos.
Lo concreto es que "Balta" publicó una historia en su cuenta de Instagram (@baltasar_rodriguez1) en la que les agradeció a todos en la "Academia", menos a la directiva. Se trata de otro futbolista que se marcha de la institución con indirectas contra la gestión actual y con polémica, como ya ocurrió anteriormente con otros campeones como Roger Martínez, Luciano Vietto y Maximiliano Salas por ejemplo.
Baltasar Rodríguez se fue de Racing: agradeció a todos, menos a la dirigencia
Con una storie en su perfil de Instagram, donde tiene 71.000 seguidores, el futbolista surgido en las divisiones inferiores del predio Tita Mattiussi fue contundente. "Muchas gracias compañeros, utileros, médicos y al hincha. No hay palabras para agradecerles todo el cariño que me hicieron sentir siempre", comenzó en el mensaje. "Me voy triste del club que me ayudó a crecer como futbolista y profesional", remató a pura sinceridad.
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Un fanático de la "Academia" publicó los mensajes privados que intercambió con el joven mediocampista ofensivo, a quien le reclamó haberse marchado por la puerta de atrás rumbo a Estudiantes. La respuesta del ex Inter Miami fue fulminante: "No cobré un peso en siete meses y el técnico (Juan Pablo Vojvoda) no me iba a tener en cuenta. Les dejé el 15% (del pase que le corresponde al jugador por ley), jugué gratis y nunca salí a quejarme".
Las estadísticas de Baltasar en Racing
- 87 partidos oficiales entre sus dos ciclos.
- 7 goles.
- 6 asistencias.
- 21 amonestaciones.
- 0 expulsiones.
- 2 títulos.