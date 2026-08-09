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Baltasar Rodríguez le tiró un palazo a la dirigencia de Racing tras irse a Estudiantes: "Me voy triste"

El joven mediocampista ofensivo ninguneó a la directiva liderada por Diego Milito, después de que se oficializara su traspaso definitivo al "Pincha" de La Plata.

09 de agosto, 2026 | 15.01
Racing, fútbol argentino, Baltasar Rodríguez, Diego Milito, Estudiantes, mercado de pases

Baltasar Rodríguez se fue mal de Racing y esto parece ser una constante en los últimos tiempos, dado que el mediocampista ofensivo de 23 años ni siquiera mencionó a la dirigencia liderada por Diego Milito en su mensaje de despedida oficial. El volante, que pasó por las Selecciones nacionales juveniles y jugó con Lionel Messi en Inter Miami, pasó a Estudiantes de La Plata a cambio de dos millones de dólares por el 50%. Además, el "Pincha" tendrá una obligación de compra de un 30% más de la ficha -con un monto desconocido- si el jugador cumple determinados objetivos deportivos.

Lo concreto es que "Balta" publicó una historia en su cuenta de Instagram (@baltasar_rodriguez1) en la que les agradeció a todos en la "Academia", menos a la directiva. Se trata de otro futbolista que se marcha de la institución con indirectas contra la gestión actual y con polémica, como ya ocurrió anteriormente con otros campeones como Roger Martínez, Luciano Vietto y Maximiliano Salas por ejemplo.

Baltasar Rodríguez se fue de Racing: agradeció a todos, menos a la dirigencia

Baltasar Rodríguez le agradeció a todo Racing, menos a la dirigencia...

Con una storie en su perfil de Instagram, donde tiene 71.000 seguidores, el futbolista surgido en las divisiones inferiores del predio Tita Mattiussi fue contundente. "Muchas gracias compañeros, utileros, médicos y al hincha. No hay palabras para agradecerles todo el cariño que me hicieron sentir siempre", comenzó en el mensaje. "Me voy triste del club que me ayudó a crecer como futbolista y profesional", remató a pura sinceridad.

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Un fanático de la "Academia" publicó los mensajes privados que intercambió con el joven mediocampista ofensivo, a quien le reclamó haberse marchado por la puerta de atrás rumbo a Estudiantes. La respuesta del ex Inter Miami fue fulminante: "No cobré un peso en siete meses y el técnico (Juan Pablo Vojvoda) no me iba a tener en cuenta. Les dejé el 15% (del pase que le corresponde al jugador por ley), jugué gratis y nunca salí a quejarme".

Las estadísticas de Baltasar en Racing

  • 87 partidos oficiales entre sus dos ciclos.
  • 7 goles.
  • 6 asistencias.
  • 21 amonestaciones.
  • 0 expulsiones.
  • 2 títulos.
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