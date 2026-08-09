La Rioja respaldó a los Chachos como herramienta para sostener la economía

Tras los resultados positivos que tuvieron los Chachos en La Rioja a partir del 2024, el Gobierno provincial respaldó su aplicación con el objetivo de sostener la economía provincial y hacerle frente a la asfixia económica impuesta por el gobierno de Javier Milei.

La gestión provincial justificó la emisión de los Chachos apoyándose en cifras oficiales del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas que señalan que la medida ayudó a sostener el consumo y la liquidez local en un contexto de caída de transferencias nacionales.

El informe técnico detalló los principales indicadores alcanzados durante el despliegue del instrumento financiero: entre julio y octubre de 2024 se recuperaron 8.809 millones de pesos, equivalentes al 73,2% del total distribuido en ese período. En cuanto a la adhesión del sector privado, el informe detalló que 819 comercios de la capital riojana y del interior aceptaron los BOCADE como medio de pago. Entre esos locales comerciales se encuentran supermercados, farmacias, comercios de indumentaria, locales gastronómicos, empresas de servicios y corralones.

Desde el Gobierno provincial sostuvieron que estos resultados constituyen el principal respaldo para el relanzamiento de los Chachos, al considerar que la experiencia demostró su capacidad para sostener el consumo, dinamizar la economía local y ofrecer una alternativa financiera en un escenario de restricciones presupuestarias.

Según el informe presentado, la circulación positiva de los Chachos reflejó la confianza de trabajadores, comerciantes y empresas en el instrumento financiero. Otra cifra relevante que indicó el informe presentado por el Ministerio de Hacienda es que durante el 2024 se emitieron bonos por un valor nominal de $9.000 millones, distribuyendo finalmente más de $12.032 millones entre los trabajadores del sector público.

Cómo pueden participar los comercios

El Gobierno provincial recordó las condiciones de adhesión para los comercios interesados en incorporarse al sistema de rescate, tanto anticipado como al vencimiento, del Bono de Cancelación de Deuda (Chachos), con el fin de agilizar su tramitación.

Los establecimientos que opten por este esquema deberán completar un procedimiento administrativo formal presentando la documentación correspondiente: el formulario de adhesión y la Carta de Ratificación o Convenio (ambos disponibles para descargar en www.larioja.gob.ar/chachos), las constancias de inscripción ante ARCA y la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP), y la constancia de CBU de cualquier entidad bancaria.

En el caso de tratarse de personas jurídicas, se deberá sumar también el estatuto societario junto con el poder legal o acta de asamblea que certifique la designación de autoridades. Una vez reunido todo el legajo, los comercios tendrán que remitir los documentos escaneados al correo electrónico oficial [email protected] para dar inicio al proceso formal de alta.

Por otro lado, los locales que únicamente pretendan aceptar los Chachos como medio de pago corriente, sin sumarse a las operaciones de rescate, contarán con un esquema simplificado y presencial. Para este grupo bastará con aportar datos básicos de identificación: CUIT, Razón Social, Nombre de Fantasía, dirección, localidad, teléfono y correo electrónico. Dicha información será recolectada directamente en el territorio por el equipo de Atención Comercial mediante visitas a cada local, mientras que para resolver dudas sobre el sistema se habilitó la casilla [email protected].