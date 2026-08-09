El fútbol argentino volverá a detenerse para disfrutar de uno de los clásicos con mayor historia y rivalidad del país. San Lorenzo y Huracán se enfrentarán este domingo 9 de agosto a las 15 horas en el Nuevo Gasómetro por la cuarta fecha del Torneo Clausura 2026, en un partido que promete un estadio colmado, alta tensión y mucho más que tres puntos en disputa.

Como ocurre cada vez que se cruzan el Ciclón y el Globo, el presente de ambos equipos quedará en un segundo plano una vez que comience a rodar la pelota. La historia, el orgullo barrial y la necesidad de imponerse al rival de toda la vida convierten este encuentro en uno de los más esperados del calendario de la Liga Profesional, que pone en frente a dos históricos del país.

Por dónde ver San Lorenzo frente a Huracán

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal , por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales. El encuentro entre San Lorenzo y Huracán será transmitido por TNT Sports y ESPN Premium.

Cómo llegan San Lorenzo y Huracán al clásico

San Lorenzo llegará al clásico con la intención de hacerse fuerte como local y conseguir un triunfo que le permita seguir escalando posiciones en la Zona B. El conjunto azulgrana buscará aprovechar el apoyo de su gente para cortar la racha favorable que Huracán construyó en los últimos enfrentamientos entre ambos y recuperar terreno en una rivalidad que siempre marca el ánimo de la temporada.

Huracán, por su parte, afrontará el compromiso con la confianza que le dieron sus últimas actuaciones frente a su eterno rival. El Globo sabe que un buen resultado en el Bajo Flores no solo fortalecería su presente en el Clausura, sino que además representaría un nuevo golpe futbolístico en una serie de clásicos que, en los últimos años, se mostró muy equilibrada.

El Ciclón viene de perder. Crédito: Prensa San Lorenzo.

En este tipo de partidos, las diferencias futbolísticas suelen reducirse al mínimo. La intensidad en la mitad de la cancha, la eficacia en las áreas y la concentración durante los 90 minutos aparecen como factores determinantes para definir un encuentro que habitualmente se juega con enorme intensidad y pocas concesiones. Los entrenadores trabajan durante toda la semana en los detalles tácticos, conscientes de que un error puede resultar decisivo.

La expectativa es máxima y se espera un marco imponente en el Nuevo Gasómetro para una nueva edición del clásico de barrio más tradicional del fútbol argentino. Con antecedentes recientes muy disputados y la necesidad de sumar para mantenerse en la pelea del campeonato, San Lorenzo y Huracán protagonizarán otro capítulo de una rivalidad centenaria. Más allá de la tabla de posiciones, ambos saben que ganar este clásico significa mucho más que tres puntos: representa quedarse con el orgullo del barrio y regalarle una alegría inolvidable a sus hinchas.