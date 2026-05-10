Huracán destrozó a Boca, Gastón Edul y Davo Xeneize luego de la victoria

Huracán cargó a Boca, a Davo Xeneize y a Gastón Edul.

Huracán no solamente eliminó a Boca Juniors en La Bombonera en los octavos de final, sino que además cargó a Gastón Edul y a Davo Xeneize. El equipo de Diego Martínez se impuso por 3-2, dio el gran golpe en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino y aprovechó para mofarse tanto del periodista deportivo de TyC Sports como del joven streamer.

En su habitual producto de Puerrul que hacen juntos, Edul y Davo dieron como claro favorito al "Xeneize" en la previa del encuentro. "Para mí, pasa Boca", repitieron ambos a la hora de hacer los pronósticos de los duelos de octavos. El cuadro de Parque Patricios recordó ese momento con un video y lo publicó en la cuenta oficial de X (ex Twitter).

Además, desde Huracán postearon fragmentos de otros periodistas y streamers que decían que Boca iba a ganar. De hecho, citaron más frases subestimando al "Quemero" en la antesala al cotejo, como por ejemplo: "gana Boca"; "Boquita"; "52 a 0 Boca"; "Huracán, si querés haceme caso, no te presentes"; y "ni me despeino, 4 a 0 pasa Boca...". Por úlltimo, desde Parque Patricios le agregaron el gol de penal del 3-1 de Óscar Romero que sentenció la historia.

Huracán le propinó la cuarta eliminación a Boca en La Bombonera en 15 meses

Este inesperado sendero negativo como local se inició en febrero del 2025, cuando Alianza Lima de Perú lo dejó afuera de la Copa Libertadores en el repechaje. Si bien el dueño de casa se impuso por 2-1, había perdido en la ida por 1-0 como visitante y cayó por 5-4 en los penales.

El segundo golpazo en el estadio porteño Alberto J. Armando sucedió en mayo del 2025, cuando Independiente lo dejó en el camino en los cuartos de final del Torneo Apertura. El "Rojo" se llevó la victoria por 1-0, con el gol del colombiano Álvaro Angulo. El Clausura del mismo año tampoco fue la excepción, cuando otro grande como Racing lo sacó en la semifinal por 1-0 con el grito de Adrián "Maravilla" Martínez.

Huracán cargó a Boca, a Davo Xeneize y a Gastón Edul.

Por último, a Boca le tocó esta derrota ante Huracán por 3-2 en los octavos del Apertura 2026 en la prórroga, con los tantos del paraguayo Óscar Romero (dos, ambos de penal) y Leonardo Gil. Para el local, anotaron Milton Giménez y Ángel Romero. Ahora, el "Quemero" visitará a Argentinos Juniors en La Paternal en los cuartos de final el martes 12 de mayo, en un horario a definir.