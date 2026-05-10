Una figura de ESPN apuntó contra la Bombonera luego de la eliminación de Boca vs. Huracán.

Un periodista de ESPN en la televisión argentina, confeso hincha de Boca Juniors, se cansó de La Bombonera. La nueva eliminación del "Xeneize" como local, en este caso por 3-2 frente a Huracán en los octavos de final, hartó a uno de los comunicadores con mayor experiencia en las últimas dos décadas en la pantalla chica deportiva nacional.

Martín Souto lapidó a los propios fanáticos del "Xeneize" y cuestionó a muchos de los que asisten al emblemático estadio Alberto J. Armando, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es que, según él, le dan más importancia a cuestiones poco relevantes como "el sushi y el TikTok" antes que alentar al equipo dirigido por Claudio Úbeda. Afuera del Torneo Apertura 2026 en el fútbol argentino, ahora el "Xeneize" se dedicará a la Copa Libertadores y a la Copa Argentina.

La furia de Martín Souto contra los hinchas de Boca en La Bombonera: "No están ganando partidos"

A través de su cuenta oficial y verificada de X (ex Twitter), el periodista deportivo de 53 años, confeso fan del "Xeneize", publicó que "es hora, en el mundo Boca, de hacer una autocrítica dolorosa". En el mismo mensaje extenso, el ex TyC Sports disparó que "La Bombonera y el jugador número 12 no están ganando partidos como sucedió durante tanto tiempo".

A puro recuerdo de las épocas modernas gloriosas, "Tincho" manifestó que "la presión que siempre jugó a favor, hoy juega en contra". En la misma tónica, enumeró los últimos fracasos en casa, ya que según él "Alianza Lima, Independiente, Racing y y hoy Huracán lo demostraron". Por último, llegó la parte más fuerte de su opinión cuando escribió que "el síndrome del sushi y el TikTok de la cancha de River se manifiesta acá, con las fotitos de los influencers y el no aliento de los miles de turistas. Es urgente corregirlo".

La ira de Martín Souto por la derrota de Boca vs. Huracán.

La Bombonera ya no pesa: 4 eliminaciones en 15 meses para Boca de local

Este camino repleto de espinas en su propia cancha comenzó allá por febrero del 2025, cuando el débil Alianza Lima de Perú lo dejó afuera de la Copa Libertadores en el repechaje. Si bien el dueño de casa se impuso por 2-1, había perdido en la ida por 1-0 como visitante y cayó por 5-4 en los penales.

El segundo golpazo en el Alberto J. Armando sucedió en mayo del 2025, cuando Independiente lo dejó en el camino en los cuartos de final del Torneo Apertura. El "Rojo" se llevó la victoria por 1-0, con el gol del colombiano Álvaro Angulo. El Clausura del mismo año tampoco fue la excepción, cuando otro grande como Racing lo sacó en la semifinal por 1-0 con el grito de Adrián "Maravilla" Martínez.

Por último, a Boca le tocó esta derrota ante Huracán por 3-2 en los octavos del Apertura 2026 en la prórroga, con los tantos del paraguayo Óscar Romero (dos, ambos de penal) y Leonardo Gil. Para el local, anotaron Milton Giménez y Ángel Romero, el hermano gemelo guaraní del jugador del "Quemero".