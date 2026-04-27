Ramón Díaz sacó a la luz un dato inédito sobre Riquelme: "A River"

Ramón Díaz llenó de elogios a Riquelme y dijo que lo quiso para River.

Ramón Díaz, uno de los máximos ídolos de la historia de River Plate, sorprendió con una anécdota acerca de Juan Román Riquelme. El entrenador riojano de 66 años llenó de elogios al presidente de Boca Juniors y hasta reveló que quiso dirigirlo en el "Millonario", pero el propio exmediocampista se negó en aquel momento.

Durante la entrevista con el programa de televisión ESPN F90, el emblema del club de Núñez dejó en claro que pudo haber contado con el 10 antes de que pasara de Argentinos Juniors a Boca con apenas 18 años allá por 1996. Para sorpresa de muchos, "Ramao" le tiró flores a uno de los exfutbolistas más talentosos de la historia de la Argentina.

Ramón Díaz: "Yo quise llevar a Riquelme a River"

Ante las consultas de Sebastián "Pollo" Vignolo y el resto del equipo de ESPN F90, el estratega riojano halagó al mandamás de Boca: "Es un genio, para mí es un genio, es un crack...". Además, repasó "todo lo que le ha dado al fútbol argentino, la historia que tiene" y remarcó que "hay que tener mucho respeto por la historia que tiene".

"¿Te hubiese gustado dirigir a Román?", le preguntó Vignolo, a lo que el ex Corinthians le contestó: "Me hubiese gustado, pero él no quiso venir a River". "¿Vos lo quisiste llevar?", insistió el relator, a lo que el invitado respondió que "estuvo la posibilidad, estaban todos los de Argentinos Juniors que los querían llevar a River. Cuando los periodistas recordaron que en ese entonces también figuraban César "Leche" La Paglia y Diego Placente, entre otros, Ramón remató: "Ahí me los quise llevar a todos".

La visión de Ramón Díaz sobre el momento de River y Marcelo Gallardo

Ramón Díaz, ídolo de River, habló de todo en ESPN F90.

Consultado acerca del cambio de entrenador en la "Banda", el riojano disparó: "No tuve expectativas de que me llamaran cuando se fue Gallardo... Es que depende más de ellos (los dirigentes) que de nosotros, en realidad". "Eso depende exclusivamente de ellos, no de nosotros, más allá de la historia que tenemos", consideró.

Por último, sobre la salida inesperada del "Muñeco" del banco de suplentes, Ramón Díaz dejó en claro que no tiene diálogo con su colega y exdirigido en River "hace bastante tiempo". Y completó: "Me hubiera gustado que me llamara cuando yo estaba en Arabia Saudita, que me hubiera llamado para aconsejarlo, porque muchos de los jugadores que yo dejé se los llevó él después a Al-Ittihad. Entonces, ahí me di cuenta de que iba a ser mucho más difícil para él".