El arquero europeo que le acercaron a Boca para reemplazar a Marchesín

El arquero confesó ser hincha de Boca desde chicho y sueña con defender el arco de la Bombonera.

Hace unos días, Boca confirmó en sus redes sociales una noticia más que lamentable, debido a que Agustín Marchesin quedó marginado por lo que resta de la temporada y recién tendrá minutos de calidad en el inicio del 2027. Es por ello que esto habilitó a que algunos representantes hicieran ofertas y uno de ellos acercó el nombre de un arquero que se encuentra sumando jugando en Europa.

“Agustín Marchesín fue intervenido quirúrgicamente en el día de la fecha por la ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con resultado exitoso”, expresa el breve comunicado que fue anunciado por el Departamento Médico de Fútbol Profesional. Se trata de una lesión que demanda ocho meses de recuperación y luego una puesta a punto desde lo físico como en lo deportivo de al menos 60 días.

Por ende, el cuerpo técnico de Claudio Úbeda resolvió que Leandro Brey sea el arquero, al menos en lo que resta de la primera parte de la temporada. Mientras que Javier García pasará a ocupar el rol del suplente en caso de emergencia. “El nombre del arquero que le acercaron a Boca es Paulo Gazzaniga”, expresó el periodista Luciano Cofano en Planeta Boca Juniors.

Lo particular del arquero es que tiene contrato con el Girona de España hasta junio del 2027. Por ende, negociar su salida no es tan complicado en caso de que Juan Román Riquelme y el cuerpo técnico entiendan que se trata de un refuerzo clave para el mercado de pases de invierno. De acuerdo con el valor de mercado, su ficha demandaría una inversión de 2 millones de euros. Además, se trata de un refuerzo que el club español sumó de manera libre y solo por el contrato.

Otro dato a considerar es que Paulo Gazzaniga es considerado como suplente y esto aumenta aún más las chances de negociar su incorporación. Si bien la vigente temporada lo tiene sumando más minutos con cierta regularidad, esto es producto de que Marc-André ter Stegen se lesionó y decidieron que el argentino sea el encargado de sumar los minutos correspondientes bajo los tres palos hasta que el titular obtenga el permiso de los médicos para coleccionar presentaciones.

Y si estos detalles no fueron suficiente, el arquero manifestó se hincha del conjunto Xeneize. “Pueden pasar un montón de cosas. No te sabría decir. Yo siempre de chiquito fui hincha de Boca y obvio que es otro sueño más. Soy de Boca, lo dije varias veces. Me gustaría jugar en el fútbol argentino. Tengo un contrato acá, es difícil ahora. Pero es una ilusión… me gustaría jugar allá. Por ahora es medio complicado. Igualmente, la ilusión siempre está”, expresó.

¿Se complica la continuida del “Changuito” Zeballos?

Uno de los problemas que la dirigencia de Boca debe desactivar es la falta de resolución en las conversaciones para que Exequiel Zeballos pueda extender su contrato. Uno que culminará el próximo 31 de diciembre en caso de que las charlas no lleguen a buen puerto. Además, se debe sumar que llegó una oferta de un club turco que ofrece 10 millones de dólares por su ficha y un atractivo salario para el jugador.

La información que trasciende es que las partes no logran ponernse de acuerdo en dos detalles que son fundamentales. Uno es la extensión del contrato, debido a que el Xeneize piensa en un vínculo bastante extenso y el jugador pretende uno más corto. También es un foco de conflicto la cláusula de rescisión. La vigente es de 20 millones, y hay intención del futbolista que sea menor con el fin de captar mejores interesados desde el exterior.