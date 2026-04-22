Quique Felman y un ex Boca y River, involucrados en el escándalo que crece en Las Vegas

Quique Felman y la "Bruja" Berti, en medio del escándalo con un casino-hotel de Las Vegas.

Enrique "Quique" Felman y Sergio" Bruja" Berti, ex Boca Juniors y River Plate, aparecen en el escándalo que sacude al Resorts World, uno de los casino-hoteles más famosos de Las Vegas en Estados Unidos. El periodista deportivo de TyC Sports en la televisión y el exmediocampista ofensivo están involucrados en medio de las denuncias al lugar por supuesto lavado de dinero.

De acuerdo con la información de La Nación, allí fue a apostar el comunicador, acusado de dejar una deuda impaga de 300.000 dólares. Al volver a pisar suelo norteamericano, el 1 de febrero pasado, el periodista deportivo fue arrestado y pasó unos días en prisión, aunque luego fue liberado por la Justicia tras abonar 120.000 dólares. Además de Berti, están otros exjugadores que pasaron por el fútbol argentino como Norberto "Beto" Ortega Sánchez (ex Racing y San Lorenzo), Sergio “Ratón” Zárate y José “Turu” Flores (ambos últimos, ex Vélez).

Una supuesta red de lavado de dinero funciona en el Resorts World de Las Vegas, por lo que "Quique" Felman denunció que él recibía órdenes por parte de un argentino de 40 años cuya familia hace décadas está vinculada a los casinos. Dijo que este hombre, identificado como Maximiliano Palermo, llevaba a alrededor de 400 jugadores de fútbol, exjugadores y periodistas por mes a apostar dinero y perderlo, emitiendo deudas a sus nombres. De acuerdo a su relato, el líder de esta presunta organización desapareció y los dejó a todos endeudados. De ahí surgió su orden de arresto. Palermo también llevó a los cuatro exjugadores ahora denunciados a apostar y perder.

La Bruja Berti, ex Boca y River entre otros equipos.

Una investigación de la Junta de Control de Juegos de Nevada, una agencia gubernamental que otorga licencias y regula el juego, acordó en marzo del 2025 con Resorts World, el casino donde jugaron los cuatro exjugadores y Felman, el pago de una multa de 10 millones de dólares por lavado de dinero. No es una sentencia penal, sino una sanción regulatoria estatal contra el casino, que funciona bajo licencia. Cuando Nevada cerró el acuerdo dejó escrito que si aparecía una acción federal posterior, podrían volver a sancionar al casino.

El Resorts World, un famoso casino-hotel de Las Vegas.

Supuestamente, Palermo llevaba a personalidades destacadas del mundo deportivo para que supuestamente “promocionen el casino”, con todo pago, un cachet fijo de US$5000 con la condición de jugar de la manera en que él se los pedía; a algunos los inducía a perder. El supuesto líder de la organización les daba el dinero a los jugadores y periodistas y les imponía condiciones, como jugar con otras personas, no usar el dinero propio, no tomar alcohol, entre otros pedidos. Así, ingresaban los activos, ahora blanqueados, al casino.

El núcleo de la maniobra giraba en torno a intermediarios (conocidos como “junkets”) que acercaban jugadores de alto poder adquisitivo al casino. Uno de ellos es Mathew Bowyer, un reconocido corredor de las apuestas ilegales. Según la acusación, Resorts World permitió que estos promotores operaran aun cuando existían indicios claros de que manejaban dinero vinculado a casas de apuestas ilegales y organizaciones criminales.

El documento completo

Así funcionaba el lavado de dinero del Resorts World, según la investigación

Se genera dinero en redes de apuestas ilegales presuntamente comandadas por el casino.

Los intermediarios (junkets) entregan ese efectivo a jugadores en Las Vegas.

El jugador apuesta, entrega el dinero, lo intercambia por fichas, juega y pierde de manera intencional.

El casino “gana” dinero porque el jugador apostó y perdió.

El dinero vuelve al sistema financiero legalmente en forma de cheques o transferencias.

El Estado de Nevada concluyó que Resorts World operó con “métodos inadecuados”, se impuso un acuerdo millonario y lo obligó a reformar por completo su sistema de control, algo que parece que no se cumplió.