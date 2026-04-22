Héctor Paletta rompió el silencio sobre la polémica del River vs. Boca: "La caída"

Paletta rompió el silencio sobre la polémica del Superclásico

Héctor Paletta, encargado del VAR en el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors rompió el silencio horas después de la polémica por el penal no sancionado por Darío Herrera, tras el empujón desde atrás de Lautaro Blanco a Lucas Martínez Quarta. El colegiado habló en C5N y dio su opinión con respecto a esta jugada que generó tanta controversia en el Estadio Monumental.

"Ese contacto no fue con suficiente fuerza... Sigo sosteniendo, después de ver las imágenes, que no hay evidencia para corregir una decisión de campo. Hay contacto, pero exagera", esbozó el hermano de Gabriel Paletta, exjugador de Boca. "No puede haber semejante fusilamiento mediático por esta situación", se plantó incluso. "Mi filosofía es respaldar las decisiones de campo. El equipo arbitral evaluó que hubo un contacto, pero que no tuvo la suficiente fuerza para derribar al defensor", añadió.

Las frases de Héctor Paletta tras la polémica en el Superclásico

"El brazo de Blanco en la espalda de Martínez Quarta, que mide 1,80 y pesa 80 kilos, no lo derriba. Exagera la caída y se queda en el piso como si le hubiesen pegado. Es una jugada gris, pero no había evidencia de un error clavro y obvio. Sigo convencido".

"No soy fanático de ningún equipo de fútbol. Tengo hermanos de River y Boca. En la previa cargó mucho con eso. Yo estuve en el VAR cuando se anuló el gol de Giménez con la mano, parece que se olvidan".

"Beligoy y Rapallini me dijeron que están de acuerdo con la decisión que tomamos. Desde AFA no me dijeron que River pidió que no lo dirija más, no me parece bien porque hay y seguirá habiendo errores. Ellos tienen que salir a responderle a sus hinchas, pero no comparto. Nunca vamos a conformar al hincha. Al que ensucia y publica cosas que no son no lo perdono".

"Fuimos amenazados después del partido. Recibimos mensajes con insultos y cosas feas. Tuve que apagar el teléfono por tres días. Mí familia ya conoce como es esto. De una decisión arbitral hicieron semejante fusilamiento mediático".

"Es falso que recibí dinero o criptomonedas. Eso hace daño y van a tener que demostrarlo. Me pregunto por qué no salieron esas cosas antes si es de años atrás. Con ese monto no tendría ni qu estar dirigiendo, es una total mentira".

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