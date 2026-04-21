Santiago Ascacibar fue clave en Boca Juniors y lanzó un mensaje a River Plate, con respecto a otro Superclásico en el Torneo.

El triunfo de Boca Juniors en el Superclásico no solo dejó tres puntos, sino también el protagonismo de varios jugadores que se destacaron en el Monumental. Uno de ellos es Santiago Ascacibar, el mediocampista que es clave para el sistema de Claudio Úbeda, celebró su primera victoria ante River Plate y sorprendió con un mensaje directo pensando en un posible nuevo cruce con el "Millonario" en el Torneo Apertura 2026 del fútbol argentino.

Ascacibar vivió una jornada inolvidable con la camiseta de Boca. En su debut en el Superclásico, el volante no solo fue titular, sino que además resultó clave en el funcionamiento del equipo que se impuso ante River Plate. Lejos de conformarse con la victoria, el "Ruso" redobló la apuesta. Tras el partido, el volante dejó en claro que su deseo es volver a enfrentar a River en una instancia decisiva.

“Falta, hay que esperar, pero me encantaría tener otro partido en esa instancia”, expresó en una entrevista este martes con Radio La Red, en referencia a un posible cruce en los playoffs del Torneo Apertura. Aunque todavía falta para la definición y conocer los posibles cruces, la chance está latente de que exista un clásico.

La rápida adaptación a Boca y un mensaje lleno de ilusión

Uno de los aspectos más destacados del mediocampista es su rápida adaptación al club. En poco tiempo, logró ganarse la confianza del cuerpo técnico y el reconocimiento de los hinchas. Su experiencia previa y su personalidad dentro del campo fueron determinantes para asumir un rol protagónico en un equipo que necesitaba liderazgo en la mitad de la cancha.

Además, el jugador resaltó que tiene claro las razones por las que Boca compró su pase a Estudiantes de La Plata: "Me fueron a buscar por lo que había rendido en Estudiantes. Trato de hacer lo mismo y más porque siempre quiero mejorar y estar a la altura de lo que me toca. En este caso de un club inmenso como es Boca".

En el mismo sentido, el exjugador de Stuttgart y Hertha Berlín de Alemania reconoció que, cada día que pasa, va asimilando mejor el mundo Boca. "Estoy contento con la adaptación que tuve, los compañeros lo hicieron más fácil. Un grupo se va creando y formando con los meses. Hay que seguir alimentándolo".

Para finalizar, Ascacibar encendió todavía más la esperanza con respecto al nivel que está demostrando el equipo de cara al futuro: "Estamos preparados para pelear grandísimas cosas, es lo que les transmito a mis compañeros. No hay que bajar nunca la guardia ni relajarse. Hay que seguir metiéndole. Se está gestando algo grande, lo veo. Es el proceso".

Un Boca en crecimiento y con ambición

El presente de Boca invita a la ilusión. Bajo la conducción de Úbeda y, sobre todo desde la victoria frente a Lanús de visitante, el equipo muestra señales de crecimiento y una identidad cada vez más marcada.

En ese contexto, la aparición de jugadores como Ascacibar potencia al plantel y le da variantes en el mediocampo. Su capacidad para equilibrar el equipo permite que otros futbolistas se liberen en ataque, generando un funcionamiento más sólido. El triunfo ante River no solo refuerza la confianza, sino que también posiciona a Boca como uno de los candidatos en el torneo local.

River, el rival que siempre está en la mira

En la vereda opuesta, River aparece como un rival que nunca deja de ser referencia. Más allá del resultado adverso, el Millonario sigue siendo un equipo competitivo y con aspiraciones. La posibilidad de un nuevo enfrentamiento en instancias definitorias no parece lejana. Y en ese escenario, las declaraciones de Ascacibar suman tensión y expectativa. El Superclásico es un partido que trasciende lo deportivo, y cada cruce agrega un nuevo capítulo a una historia cargada de emociones.