Belga Trossard, con "muchas ganas" de empezar el Mundial

Imagen de archivo del futbolista belga del Arsenal Leandro Trossard del Arsenal (dcha) durante la final de la Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain en el Puskas Arena, Budapest, Hungría.

​Tras haber conquistado el título de la Premier League, Leandro Trossard, del Arsenal, quiere ahora desempeñar ‌un papel destacado con ‌la selección de Bélgica en el Mundial.

"Tengo muchas ganas de empezar", declaró en una rueda de prensa el viernes, un día después de incorporarse con retraso a sus compañeros tras la final de la Liga de Campeones disputada la semana pasada.

"Todo el mundo está ​empezando la campaña ⁠del Mundial lleno de entusiasmo, lo cual es ‌muy positivo. De momento solo he podido participar ⁠en una sesión de entrenamiento, ⁠así que aún no hay nada que me haya llamado especialmente la atención, pero veo que todo el ⁠mundo está concentrado y listo para empezar el ​Mundial", agregó.

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Cuando se le preguntó si ‌está en su mejor estado ‌de forma física, Trossard afirmó: "Siempre es difícil responder a ⁠eso. Pero sin duda estoy en muy buena forma, y espero mantenerla durante el Mundial".

Ganar el título de liga también es algo positivo para las ​esperanzas de ‌Bélgica, añadió.

"Es muy bueno que los jugadores lleguen aquí habiendo ganado títulos, pero eso no cambia tu estatus. El mío tampoco, pero intentaré aportar esa experiencia a la selección nacional", señaló.

"Hemos tenido ⁠una temporada muy buena con el Arsenal. Por supuesto, es decepcionante cómo terminó la Liga de Campeones. Las tandas de penales son una lotería, y fue estresante vivirlo desde la banda. Pero aún así hemos tenido una temporada fantástica y estamos muy orgullosos de haber ganado el título ‌inglés", indicó.

"Las celebraciones del título y el desfile fueron fantásticos. Pudimos celebrarlo como es debido con la plantilla", afirmó.

En cuanto a su futuro en el club, Trossard no desveló nada. "Por el momento, sigo siendo jugador del Arsenal. ‌Ya veremos qué pasa en el verano (boreal)", declaró a los periodistas.

Bélgica disputará un partido amistoso contra Túnez en Bruselas el ‌sábado, antes ⁠de partir el lunes hacia el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, donde ​comenzará su andadura en el Grupo G el 15 de junio en Seattle contra Egipto.

(Escrito por Mark Gleeson en Ciudad del Cabo; editado en español por Carlos Serrano)