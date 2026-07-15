La esposa de un pasajero de Ryanair succionado por una ventanilla desprendida recuerda el incidente

Svetlana Grkovic Maksimovic, esposa de un pasajero de Ryanair que fue parcialmente succionado por una ventana rota en un vuelo de Grecia a Alemania, muestra una fotografía de la ventana rota del avión en Tesalónica, Grecia

Por Ivana Sekularac y Alexandros ​Avramidis

TESALÓNICA, Grecia, 15 jul (Reuters) - Svetlana Maksimovic y su esposo, Ljubisa Karovic, acababan de acomodarse en un vuelo de Ryanair la semana pasada cuando un ‌fuerte estruendo atravesó el zumbido ‌de los motores. En cuestión de segundos, vio cómo su marido, de 61 años, era succionado fuera del avión a través de una ventanilla de la cabina que se había desprendido.

En lo que las autoridades griegas han descrito como un incidente poco frecuente, Karovic, que iba sentado junto a la ventanilla, fue arrastrado a través de ella mientras su esposa y otras personas lo sujetaban en ​el vuelo entre la ⁠ciudad griega de Tesalónica y Alemania el 10 de julio.

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"Nunca había oído ‌nada tan fuerte en mi vida. Simplemente me giré y vi ⁠que parte de su cuerpo ya había ⁠salido por la ventanilla", dijo Maksimovic a Reuters. Su cabeza y su brazo derecho colgaban hacia fuera, afirmó.

Medios griegos y fuentes aeroportuarias dijeron que lo más probable es ⁠que una pieza del motor se hubiera desprendido y hubiera roto ​una ventanilla poco después del inicio del vuelo, lo ‌que provocó la despresurización de la cabina.

Boeing ‌ha dicho que estaba asistiendo en la investigación encabezada por Macedonia del ⁠Norte, sobre cuyo espacio aéreo ocurrió el incidente. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (NTSB) y la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (AESA) participan en la indagación. Un fiscal griego ha abierto ​una investigación sobre ‌el caso, mientras que los investigadores griegos de accidentes aéreos también lo están examinando. La aeronave sigue en Grecia.

Karovic está siendo tratado ahora en un hospital de Tesalónica por graves lesiones en el cuello y el brazo, dijo Maksimovic.

La pareja ha contratado a un abogado. "Lo ocurrido ⁠fue extremadamente grave", dijo el asesor legal de la pareja, Vassilis Tsiaras, quien añadió que los resultados pendientes de la investigación eran decisivos.

Ryanair, que ha confirmado que una ventanilla se desprendió durante el vuelo, dijo que no haría más comentarios mientras el incidente esté bajo investigación formal.

CÓMO LO METIERON DE NUEVO

Después del despegue, Karovic estaba relajado y probablemente se había quedado dormido, dijo Maksimovic.

Afirmó que, tras el fuerte estruendo, una mujer ‌sentada junto a su esposo tiraba de su brazo izquierdo, pero que sólo después de que otro pasajero acudiera a ayudar lograron meterlo de nuevo en el avión, que para entonces había comenzado a descender.

Maksimovic, que había abandonado su asiento para ayudar a su marido, le colocó una mascarilla de oxígeno, mientras otro pasajero le ‌dio una para que ella la usara.

"Tenía el rostro completamente desfigurado, había sangre por todas partes y sus orejas, ojos y nariz estaban totalmente deformados", dijo, y añadió que ‌su esposo seguía luchando ⁠por recuperarse.

"Las consecuencias siguen ahí para él y para mí", dijo Maksimovic. "Cómo vamos a sanar, cuánto durará ese tratamiento y de ​qué manera, ya lo veremos".

Con información de Reuters