El Festival Regional del Alfajor se consolida como motor del emprendedurismo en Formosa y en toda la región

La tercera edición del Festival Regional del Alfajor volvió a consolidarse como una vidriera para el emprendedurismo formoseño. Con la participación de productores de distintos puntos de la provincia y de la región, el encuentro pone en valor la producción local, fortalece las oportunidades de comercialización y se afianza como una propuesta que impulsa la economía, el turismo y la identidad gastronómica de Formosa.

En ese marco, el vicegobernador Eber Wilson Solís, quien acompañó al gobernador Gildo Insfrán durante la apertura del evento, destacó que la presencia del mandatario refleja el acompañamiento permanente que la provincia brinda a los emprendedores. "La política que todo el año se lleva adelante en la provincia se ve reflejada en un montón de emprendedores", afirmó en diálogo con Agenfor.

Solís sostuvo que recorrer los distintos stands permite observar el esfuerzo cotidiano de quienes desarrollan sus proyectos productivos y destacó el valor que tiene generar espacios donde puedan crecer. "Uno hablando con ellos, visitándolos, dándoles el apoyo, el aliento, generando estos espacios, también encuentra en ellos esa esperanza, esas ganas de emprender, de hacer cosas, que en este momento y en este contexto social y económico que estamos viviendo, no se encuentran muchos casos", detalló.

Un espacio para potenciar el trabajo de los emprendedores

El vicegobernador remarcó además que el festival reúne a emprendedores de distintos puntos de Formosa junto a reposteros del NEA y NOA, lo que refleja el crecimiento que alcanzó la propuesta en los últimos años.

Incluso señaló que la convocatoria superó las expectativas. "La idea es que haya espacio para todos", afirmó, aunque aclaró que la prioridad siempre es brindar oportunidades a "los emprendedores formoseños".

También destacó la identidad que expresan los productos elaborados por los participantes. "Hay muchos emprendedores del interior de la provincia, con variedades, pero también, más allá del producto que es de excelente calidad, representa nuestra cultura, nuestra producción primaria, porque hemos visto que hay alfajores de guayaba, de mamón, de mango, y es la fruta que comemos todos", sostuvo.

Un festival que dinamiza la economía y convoca a las familias

Para Solís, este tipo de iniciativas trascienden lo gastronómico porque también generan movimiento económico y fortalecen el entramado emprendedor de la provincia. En ese sentido, afirmó que estos encuentros ayudan a dinamizar la economía interna y convocó a sostener el espíritu emprendedor.

"No perder la esperanza y la alegría de emprender, de ayudarnos y apoyarnos; esta clase de eventos hay que defenderlos y cuidarlos", expresó e invitó a las familias formoseñas a visitar el Galpón "G" durante el fin de semana y recordó que, además de la propuesta gastronómica, el festival ofrece actividades para las infancias, espectáculos artísticos y entrada libre y gratuita.