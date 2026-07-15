El Chavo Fucks destrozó al Gobierno de Milei en vivo: "Medida absurda"

El Chavo Fucks criticó al Gobierno de Milei por su más reciente medida.

La Selección Argentina enfrentará este miércoles 15 de julio a Inglaterra, por las semifinales de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Norteamérica 2026. Será la primera vez en 24 años que ambas selecciones se crucen en el contexto de la cita máxima, así como también lo será para Lionel Messi, quien hasta ahora jamás había tenido que afrontar un duelo con tanta carga simbólica como este.

Debido precisamente a esto último, desde la FIFA tomaron cartas en el asunto. Es por ello que se comunicaron con los ministros de Seguridad de ambos países para trazar ciertos acuerdos. En ese sentido, Alejandra Monteoliva anunció que los hinchas argentinos que concurran a Atlanta a presenciar el partido no podrán llevar ningún tipo de prenda; bandera o insignia que haga alusión a las Malvinas.

Lionel Scaloni en la última conferencia de prensa previo al partido.

Por supuesto, esto generó repudio en las redes sociales y también devino en el posicionamiento de muchos periodistas en los respectivos medios de comunicación donde trabajan. Uno de ellos fue el Chavo Fucks, quien en vivo y por C5N se quejó de la medida adoptada por el Ejecutivo.

¿Qué dijo el Chavo Fucks sobre el Gobierno de Javier Milei?

Primeramente, el reconocido trabajador de prensa criticó: "Los que dicen 'es un partido más' son los que miran fútbol cada cuatro años, o es un discurso de la boca para afuera. Si estamos discutiendo esto no es un partido más, es un partido con gran carga emotiva".

Para dar sustento a sus dichos, observó: "No en vano el Gobierno prohibe usar insignias o remeras vinculadas con las Islas Malvinas". Tras ello, sostuvo: "Me parece una medida absolútamente absurda. Si fuera un partido más, el Gobierno argentino ni se metería".