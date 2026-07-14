Más de 260.000 evacuados por las graves inundaciones provocadas por el tifón Bavi

FOTO DE ARCHIVO: Un coche pasa junto a un árbol caído en una carretera inundada tras las fuertes lluvias provocadas por el tifón Bavi en Wenzhou, provincia de Zhejiang, China

La tormenta más potente que ha azotado China continental este año ha obligado a ‌más de 260.000 ‌personas a evacuar sus hogares en la provincia nororiental de Liaoning, ya que el tifón Bavi ha provocado graves inundaciones.

Se prevé que las fuertes lluvias persistan hasta el martes, con aguaceros extremos en algunas zonas, según las autoridades, ya que ​Bavi arrastra grandes ⁠cantidades de humedad tropical hacia el norte, ‌lo que genera un flujo sostenido de ⁠aire húmedo hacia el ⁠norte de China.

En Shenyang, capital provincial de Liaoning, un faro se desprendió de su línea eléctrica de ⁠alta tensión y comenzó a ser arrastrado ​por las aguas de la inundación ‌a lo largo de las ‌carreteras principales, pasando por debajo de un ⁠puente, según vídeos publicados en las redes sociales chinas.

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Se ha ordenado a todas las escuelas e instituciones de formación que suspendan las clases, ​mientras que ‌los servicios de transporte se han visto gravemente afectados en ciudades del noreste, entre ellas Shenyang y Jilin.

Bavi, que abarca una superficie del tamaño de Francia, se formó ⁠en el océano Pacífico hace 13 días. Su estructura permaneció prácticamente intacta el lunes, incluso después de tocar tierra en el este de China el sábado por la noche, lo que lo convierte en el ciclón tropical más duradero de la región de ‌Asia-Pacífico este año.

Su longevidad se debe en gran medida a que su núcleo cálido se ha conservado inusualmente bien, según los meteorólogos chinos, lo que permite a Bavi retener gran parte de su humedad mientras ‌avanza hacia el norte, en dirección a la península de Corea. Se esperan lluvias intensas cuando Bavi, clasificado ‌actualmente como ⁠tormenta tropical, reduzca aún más su velocidad y comience a liberar toda la ​humedad que ha estado reteniendo.

Con información de Reuters