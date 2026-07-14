Australia ve deficiencias en la respuesta de los gigantes tecnológicos al abuso sexual infantil

FOTO DE ARCHIVO. Iconos de las aplicaciones de Instagram, TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook, Twitch y Reddit en un teléfono móvil

Las ​grandes empresas tecnológicas, entre ellas Apple , Meta y Google , presentan "lagunas importantes" a la hora de hacer frente al abuso sexual infantil y a la creciente amenaza de la extorsión sexual en línea, según dijo ‌el martes el organismo regulador de internet ‌de Australia.

Las plataformas en línea no están utilizando las tecnologías disponibles que permiten identificar los patrones de coacción más comunes empleados por los autores de extorsión sexual, según señaló eSafety en un informe de transparencia.

"En varios casos, hemos proporcionado a estas plataformas pruebas de cómo los delincuentes se están apropiando de sus servicios con consecuencias devastadoras, junto con orientaciones claras sobre cómo frenar los abusos", afirmó la comisionada de eSafety, Julie Inman Grant.

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"Aun habiendo expuesto todo esto, no hemos obtenido respuestas adecuadas, a pesar de que la tecnología está fácilmente disponible."

Google, ​Meta, Snap , Microsoft y Apple no respondieron de ⁠inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Este nuevo informe se conoce después de que el Gobierno ‌presentara en junio una ley para otorgar a eSafety más competencias para llevar a ⁠los gigantes tecnológicos ante los tribunales por incumplir su prohibición del ⁠uso de redes sociales por parte de menores de 16 años, lo que ha agravado el conflicto normativo sobre cómo proteger a los niños y adolescentes en internet.

Australia fue el primer país del mundo en imponer ⁠dicha prohibición, y ahora otros países, entre ellos Reino Unido y varios de la Unión Europea, ​están adoptando medidas similares.

Australia también ha expresado su preocupación por la seguridad de ‌los menores cuando utilizan plataformas de chat y de ‌videojuegos. En abril, eSafety solicitó a algunas plataformas de videojuegos en línea que detallaran cómo protegen ⁠a los menores del acoso por parte de depredadores sexuales.

EXTORSIÓN SEXUAL COERCITIVA EN LÍNEA

En 2024, eSafety ordenó a ocho plataformas tecnológicas que informaran cada seis meses sobre su cumplimiento de las normas australianas de "Expectativas básicas de seguridad en línea", centrándose en la detección y prevención de la explotación y el abuso sexual infantil.

El informe, el ​tercero de una serie ‌prevista de cuatro, se centra principalmente en la extorsión sexual. El primer informe estableció una referencia para la comparación, mientras que el segundo planteó preocupaciones sobre la incapacidad de las empresas para detectar de forma proactiva los contenidos abusivos.

La extorsión sexual es una forma de chantaje en línea en la que los autores difunden, o amenazan con difundir, material íntimo a menos que ⁠sus víctimas accedan a sus exigencias.

El organismo regulador afirmó haber recibido más de 2.000 denuncias sobre extorsión sexual entre julio y diciembre de 2025, siendo los jóvenes de entre 18 y 24 años los más afectados. Un estudio de eSafety realizado el año pasado reveló que más de uno de cada diez adolescentes de entre 16 y 18 años había sido víctima de extorsión sexual, y que más de la mitad de ellos había sido objeto de estos ataques antes de cumplir los 16 años.

Los investigadores de eSafety descubrieron que en múltiples estafas de extorsión sexual se ‌utilizaban las mismas tácticas, pero las empresas no lograban detectarlas.

"Las respuestas de las empresas muestran que existen graves carencias en el uso de las tecnologías disponibles, como el análisis del lenguaje, que pueden identificar los guiones de coacción bien conocidos utilizados por los autores de la extorsión sexual", señala el informe.

"También persisten las deficiencias en las herramientas de denuncia en servicios como WhatsApp, iMessage, Discord y Google Messages, ya que algunos de ellos carecen de vías ‌claras y accesibles para que los usuarios denuncien la extorsión sexual o el abuso infantil, o no ofrecen categorías específicas de denuncia para estos delitos."

Ya existe tecnología para detectar mejor el abuso sexual infantil en retransmisiones en directo, pero no ‌se está aplicando de forma ⁠sistemática, según el informe.

Se han observado algunas mejoras, entre ellas las medidas adoptadas por Google y Snap para detectar de forma proactiva material conocido de abuso sexual infantil, el ​bloqueo por parte de Discord de enlaces a contenidos de abuso, el uso por parte de Meta de nuevas herramientas para detectar la captación de menores y la detección por parte de Microsoft de abusos en directo durante videollamadas, según el informe.

Con información de Reuters