Los precios del primer local de Puro Hilo generaron mucha repercusión en redes sociales.

El barrio porteño de Once sumó un nuevo local de Puro Hilo, el outlet que en las últimas semanas se volvió viral en redes sociales por ofrecer prendas a precios muy bajos. Este segundo punto de venta abrió sus puertas el lunes 13 de julio y promete ampliar las promociones y la variedad para quienes buscan renovar su vestuario sin gastar demasiado.

El negocio se instaló en un momento donde muchos consumidores priorizan precios accesibles para actualizar su ropa. La primera sucursal ya había generado gran expectativa, con filas que se extendían por varias cuadras antes de la apertura, un fenómeno que se replicó tras la difusión de videos y fotos en plataformas como TikTok e Instagram.

El éxito del primer local impulsó la apertura de este nuevo establecimiento, que llegará con descuentos en diferentes categorías de indumentaria tanto para mujeres como para hombres, incluyendo prendas unisex. La oferta combina artículos básicos y de temporada, con stock renovado de forma frecuente.

Entre los precios que más llamaron la atención se destacan prendas desde $3.000, posicionándose como una opción económica frente a otros comercios del rubro. Además, el outlet presentó un cálculo orientativo para quienes quieran armar un conjunto completo: un outfit básico femenino ronda los $33.300, mientras que uno masculino puede alcanzar los $57.000.

El nuevo local de Puro Hilo en Once genera expectativa por sus prendas económicas.

Esta propuesta está pensada para quienes prefieren hacer varias compras en un solo lugar y reducir así el gasto total. El local aclaró que no exige un monto mínimo para comprar, por lo que tanto quienes quieran adquirir una sola prenda como quienes busquen renovar gran parte de su guardarropa podrán hacerlo sin restricciones.

Las claves del outlet viral

Christian Gorisnic explicó que el modelo comercial de Puro Hilo se basa en combinar prendas de fabricación nacional con lotes de mercadería importada. Según el empresario, esta fórmula permite mantener precios competitivos gracias a un alto volumen de ventas, una estrategia común en outlets y comercios mayoristas. "Los consumidores priorizan el precio al momento de comprar indumentaria y postergan otros criterios de elección", señaló.

Además, la mezcla de producción local e importada facilita ofrecer distintas categorías y renovar la oferta disponible regularmente. Sin embargo, quienes planeen visitar el nuevo local deben tener en cuenta que sólo aceptan efectivo y transferencias bancarias, ya que no operan con tarjetas de crédito o débito.

La apertura de este segundo punto de Puro Hilo se suma a la dinámica comercial característica de Once, uno de los principales polos de venta de ropa en la Ciudad de Buenos Aires. En los últimos meses, la búsqueda de outlets, saldos y promociones creció, impulsada por consumidores que comparan precios y comparten ofertas en redes sociales, aumentando el flujo de clientes.

Con esta expansión, Puro Hilo fortalece su presencia en Once y mantiene su apuesta por precios promocionales, combinando fabricación nacional y mercadería importada, sin exigir monto mínimo de compra, para captar a un público cada vez más atento a las oportunidades en indumentaria.