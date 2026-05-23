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Camperas desde 12 mil pesos y jeans a 10 mil: el nuevo outlet de Buenos Aires con ropa importada barata

Se trata del local Puro Hilo, ubicado en la calle Corrientes en el barrio porteño de Once. El outlet ofrece tanto ropa nacional como importada de la marca china Shein. 

22 de mayo, 2026 | 21.01

Con la inflación en alza, los sueldos congelados y una industria en recesión absoluta, en los últimos meses, han ganado popularidad los locales con ropa de segunda mano. Y esta semana la tendencia se trasladó al barrio porteño de Once con la inauguración de Puro Hilo, un outlet que ofrece ropa nacional e importada como la de la marca china Sheina precios muy bajos.

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Se trata de un emprendimiento de Christian Gorisnic, quien sostuvo que su objetivo es atraer clientes con ofertas sumamente competitivas en relación a los valores que se ofrecen en centros comerciales o tiendas de indumentaria reconocidas. En este sentido, el empresario indicó: "Argentina no da para más, la gente necesita poder comprar ropa sin que sea un lujo".

Y agregó en diálogo con iProfesional: "Buscamos ayudar a los argentinos a encontrar todo lo que necesitan para vestirse muy bien y a precios muy económicos. Mi negocio es el volumen, mi margen es muy chico, de apenas el 10%".

Hay un detalle que los potenciales compradores deben tener en cuenta antes de ir: el negocio solo acepta pagos en efectivo y con transferencia bancaria. No obstante, el dueño del outlet aseguró que, en los próximos meses, podrían sumarse tarjetas de crédito. 

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Tras su apertura, Puro Hilo se hizo viral en TikTok y en Instagram por la lista de precios difundida y que dejó a los usuarios sorprendidos. La tienda de ropa ofrece camperas desde los $12.000 y jeans desde $11.000. De hecho, desde el comercio, indicaron que una mujer puede llegar a vestirte con tan solo $33.300 mientras que un hombre con $57.000. En tanto, los padres pueden comprar vestir a sus hijos con $7.200. 

Cuáles son los precios de Puro Hilo, el nuevo outlet de ropa importada y nacional de Once

Entre los principales valores que maneja Puro Hilo se encuentran: 

  • Remeras para niños: $2.000 en adelante
  • Remeras para adultos: $2.299 en adelante
  • Camisas manga corta: $7.000 en adelante
  • Camisas manga larga: $8.500 en adelante
  • Jeans: $10.999 en adelante 
  • Pantalones cargo: $15.999 en adelante
  • Camperas de mujer: entre $12.000 y $15.000
  • Camperas de hombre: entre $20.000 y $24.000
  • Buzos para niños y adultos: $5.000 en adelante
  • Chalecos inflables de todos los colores: $10.000 en adelante

La tienda está ubicada sobre la calle Corrientes 2650 entre Castelli y Paso a pocos metros de la estación Pueyrredón del subte B. Se encuentra abierta de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 16 horas. 

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