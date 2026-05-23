Camperas desde 12 mil pesos y jeans a 10 mil: el nuevo outlet de Buenos Aires con ropa importada barata

Con la inflación en alza, los sueldos congelados y una industria en recesión absoluta, en los últimos meses, han ganado popularidad los locales con ropa de segunda mano. Y esta semana la tendencia se trasladó al barrio porteño de Once con la inauguración de Puro Hilo, un outlet que ofrece ropa nacional e importada como la de la marca china Shein, a precios muy bajos.

Se trata de un emprendimiento de Christian Gorisnic, quien sostuvo que su objetivo es atraer clientes con ofertas sumamente competitivas en relación a los valores que se ofrecen en centros comerciales o tiendas de indumentaria reconocidas. En este sentido, el empresario indicó: "Argentina no da para más, la gente necesita poder comprar ropa sin que sea un lujo".

Y agregó en diálogo con iProfesional: "Buscamos ayudar a los argentinos a encontrar todo lo que necesitan para vestirse muy bien y a precios muy económicos. Mi negocio es el volumen, mi margen es muy chico, de apenas el 10%".

Hay un detalle que los potenciales compradores deben tener en cuenta antes de ir: el negocio solo acepta pagos en efectivo y con transferencia bancaria. No obstante, el dueño del outlet aseguró que, en los próximos meses, podrían sumarse tarjetas de crédito.

Tras su apertura, Puro Hilo se hizo viral en TikTok y en Instagram por la lista de precios difundida y que dejó a los usuarios sorprendidos. La tienda de ropa ofrece camperas desde los $12.000 y jeans desde $11.000. De hecho, desde el comercio, indicaron que una mujer puede llegar a vestirte con tan solo $33.300 mientras que un hombre con $57.000. En tanto, los padres pueden comprar vestir a sus hijos con $7.200.

Cuáles son los precios de Puro Hilo, el nuevo outlet de ropa importada y nacional de Once

Entre los principales valores que maneja Puro Hilo se encuentran:

Remeras para niños: $2.000 en adelante

Remeras para adultos: $2.299 en adelante

Camisas manga corta: $7.000 en adelante

Camisas manga larga: $8.500 en adelante

Jeans: $10.999 en adelante

Pantalones cargo: $15.999 en adelante

Camperas de mujer: entre $12.000 y $15.000

Camperas de hombre: entre $20.000 y $24.000

Buzos para niños y adultos: $5.000 en adelante

Chalecos inflables de todos los colores: $10.000 en adelante

La tienda está ubicada sobre la calle Corrientes 2650 entre Castelli y Paso a pocos metros de la estación Pueyrredón del subte B. Se encuentra abierta de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 16 horas.