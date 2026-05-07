Códigos de descuentos en Shein: cómo obtener hasta el 70% de promoción

Shein se convirtió en uno de los lugares más utilizados por los argentinos para hacer compras baratas al exterior. La tienda online tiene precios accesibles, un catálogo que se renueva constantemente y, además, códigos de descuento para ahorrar hasta el 70%. Conocé cómo aprovecharlos.

Los mejores códigos de descuento para Shein

La creadora de contenido conocida como "Jefa del ahorro" (@jefadelahorro en X) compartió en redes sociales diferentes códigos de descuento para aprovechar en Shein y obtener rebajas en distintas categorías de compra.

Según explicó la Jefa del ahorro, los códigos se deben colocar en el buscador para poder aprovecharlos. Todo depende del tipo de usuario que seas y de la compra que realices:

50% descuento nuevos usuarios: V3D3H39

50% descuento nuevos usuarios: NFAMYY2

Favoritos de Shein: B454734

80% descuento en moda: H63B7DE

40% descuento en productos virales: 4258GMX

Los 500 más vendidos con descuento: UAD888Y

70% descuento en belleza: 4656AYD

70% descuento en sheglam: 9TF2X9J

50% descuento en ropa de chicos: 3Z4J84P

80% descuento en ropa interior y lencería: Z38YUW9

Cómo comprar en Shein: el paso a paso

Comprar en la plataforma es muy simple, pero primero es necesario ingresar al sitio web oficial o descargar la aplicación en el celular. Una vez allí, el usuario puede navegar entre categorías, aplicar filtros por talle, color o precio y elegir los productos que desee. La gran recomendación siempre antes de comprar es leer las reseñas del producto y, en caso de que sea ropa, verificar previamente las medidas en la tabla de talles.

Al ingresar a la tienda, el paso a paso para comprar en Shein es el siguiente:

Crear una cuenta o iniciar sesión. Buscar los productos usando los filtros disponibles. Seleccionar talle, color y cantidad. Agregar los artículos al carrito. Revisar la lista de compras y avanzar con la opción de pago. Completar los datos de envío. Elegir el método de pago (tarjetas de crédito, Mercado Pago, PayPal u otros habilitados). Aplicar cupones o puntos de descuento, si se tienen. Confirmar el pedido y guardar el número de seguimiento (se puede seguir por Shein o por Correo Argentino cuando entra al país).

Es clave saber que el envío es gratis solo si la compra supera cierto monto (estimado en torno a los $56.000 según el tipo de cambio). En caso contrario puede llegar a salir alrededor de $35.000. Además, hay que contemplar la normativa aduanera: las compras internacionales tributan un 50% sobre el valor que exceda el tope permitido para envíos personales.