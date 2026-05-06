Varios campeones de Qatar ya no están en la Selección.

El 18 de diciembre del 2022, la Selección Argentina conquistó su tercera estrella tras derrotar a Francia por la vía de los penales en la que posiblemente haya sido la mejor final en la historia de la Copa del Mundo. Ahora bien, desde ahí hasta el presente hubo varios cambios en el conjunto nacional, que no podrá repetir el plantel en la defensa del título, en parte por retiros y lesiones y, por otro lado, por decisiones del entrenador.

La ausencia más evidente es la de Ángel di María, quien se retiró de la “Albiceleste” luego de reconfirmar el título en la última Copa América, misma vía que tomó Franco Armani, que fue suplente en el certamen continental. Fuera de estos casos, también están aquellos que perdieron terreno con el recambio generacional, tal como le sucedió a Germán Pezzella, quien tuvo su última convocatoria en marzo del 2025 por las Eliminatorias, pero no juega desde octubre del 2024.

Al igual que el zaguero de River, otro que se alejó de la consideración de Lionel Scaloni fue Guido Rodríguez, quien se vio perjudicado por la falta de minutos en el Betis, mismo problema que padeció en West Ham. Si bien el pivote ahora tiene una mayor regularidad en el Valencia, ya lleva casi dos años sin jugar con la camiseta nacional y su último llamado fue en septiembre del 2024 como suplente para los cruces con Chile y Colombia.

También está el caso de Alejandro “Papu” Gómez, quien fue desvinculado completamente después de la conquista del Qatar 2022 y perdió terreno tras la suspensión por doping, a tal punto de que actualmente juega en la Serie B de Italia con el Padova. Por último, están los casos de Ángel Correa, quien sucumbió ante el mayor nivel de jóvenes promesas, y Paulo Dybala y Juan Foyth, quienes fueron perjudicados por lesiones, aunque el jugador de la Roma todavía sueña con formar parte del plantel mundialista.

La contracara de estas bajas es la llegada de nuevos jugadores, muchos de ellos con chances importantes de conformar la lista, que recién será comunicada a fin de mes. Entre estos, los nombres que más destacan con Walter Benítez (Crystal Palace), Nico Paz (Como), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella), Marcos Senesi (Bournemouth), Valentín Barco (Racing de Estrasburgo), Gianluca Prestiani (Benfica), José López (Palmeiras), entre otros.

Scaloni irá por el bicampeonato en el Mundial 2026.

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