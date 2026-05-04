Pide un lugar en el Mundial 2026: el “Flaco” López le pone presión a Lionel Scaloni tras el derbi de São Paulo

Scaloni debe dar la lista a fines de mayo.

Luego de asegurar la clasificación al Mundial 2026, Lionel Scaloni se ha dedicado a probar alternativas en los amistosos, entre las cuales apareció el nombre de José Manuel López. El exjugador de Lanús tuvo su debut con el conjunto nacional a medidos de octubre contra Puerto Rico, partido en el que sumó una asistencia para el tanto de Alexis Mac Allister en el 6-0 definitivo.

Desde entonces, el delantero del Palmeiras ha estado presente en todas las convocatorias e incluso jugó unos minutos en la ajustada victoria contra Mauritania, aunque se pasó en el banco el 5-0 sobre Zambia a fines de marzo. A pesar de eso, el “Flaco” ha mantenido un notable nivel en el equipo brasileño, a tal punto de que suma cinco goles en el Brasileirão y este fin de semana volvió a dar muestras de su talento a menos de un mes y medio de la Copa del Mundo.

La semana pasada, López le había dado la victoria a su equipo en el cruce con Red Bull Bragantino, mientras que este sábado volvió a anotar en el 1-1 con Santos en el Allianz Parque por la fecha 14 del campeonato brasileño. El derbi de São Paulo había comenzado a favor del “Peixe” de la mano de Benjamín Rollheiser, pero el argentino logró darle la igualdad al “Verdão” en el complemento con un gol a los 64’.

Una jugada de desborde por la derecha terminó en el centro por lo bajo de Andreas Pereira, el cual cayó justo a los pies del “Flaco”, que entró solo de frente al arco en la puerta del área chica y definió con un suave toque de izquierda. La calidad de la definición de López es una muestra de lo que ha sido su temporada con el Palmeiras, donde es el jugador que más participaciones ha tenido en jugadas de gol, ya que también suma tres asistencias.

De hecho, si se consideran las estadísticas en Brasileirão, Copa de Brasil, Copa Libertadores y el Campeonato Paulista, el argentino suma 12 goles y 7 asistencias en 29 partidos totales. Ante tales números, su convocatoria para el Mundial 2026 estaría justificada, aunque no se sabe si habrá espacio suficiente considerando los apellidos más consolidados que tiene Scaloni en su plantilla.

López es una de las grandes figuras del Brasileirão.

Los partidos de Argentina en el Grupo J del Mundial 2026