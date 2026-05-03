Ejército israelí insta a residentes en sur del Líbano a evacuar zona por operaciones contra Hezbolá

Imagen de archivo de un vehículo militar israelí pasando junto a edificios destruidos, visto desde el lado israelí de la frontera entre Israel y Líbano.

​El ejército israelí emitió el domingo una ‌advertencia urgente ‌a los residentes de 11 pueblos y aldeas del sur del Líbano, instándoles a evacuar sus hogares ​y a ⁠desplazarse al menos 1.000 ‌metros hacia zonas ⁠abiertas.

El ejército ⁠afirmó que estaba llevando a cabo operaciones contra Hezbolá ⁠tras lo que ​describió como una ‌violación de ‌su acuerdo de alto ⁠el fuego, y advirtió de que cualquier persona que se ​encuentre ‌cerca de combatientes o instalaciones de Hezbolá podría correr peligro.

Israel ha seguido llevando ⁠a cabo ataques en todo el sur del Líbano, y sus tropas ocupan una franja del sur del país, destruyendo ‌viviendas que describen como infraestructura utilizada por Hezbolá.

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El grupo militante respaldado por Irán ha mantenido sus ‌ataques con drones y cohetes contra las tropas ‌israelíes ⁠en el Líbano y en el ​norte de Israel.

Con información de Reuters