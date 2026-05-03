Ejército israelí insta a residentes en sur del Líbano a evacuar zona por operaciones contra Hezbolá

El ejército israelí emitió el domingo una advertencia urgente a los residentes de 11 pueblos y aldeas del sur del Líbano, instándoles a evacuar sus hogares y a desplazarse al menos 1.000 metros hacia zonas abiertas.
El ejército afirmó que estaba llevando a cabo operaciones contra Hezbolá tras lo que describió como una violación de su acuerdo de alto el fuego, y advirtió de que cualquier persona que se encuentre cerca de combatientes o instalaciones de Hezbolá podría correr peligro.
Israel ha seguido llevando a cabo ataques en todo el sur del Líbano, y sus tropas ocupan una franja del sur del país, destruyendo viviendas que describen como infraestructura utilizada por Hezbolá.
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El grupo militante respaldado por Irán ha mantenido sus ataques con drones y cohetes contra las tropas israelíes en el Líbano y en el norte de Israel.
Con información de Reuters