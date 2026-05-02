Chau acné y puntos negros: qué tan seguido hay que lavarse la cara para prevenirlo, según dermatólogos.

La frecuencia con la que te lavás la cara influye mucho más de lo que crees en qué tantos granos y puntos negros te salen. Por eso, es importante escuchar lo que dicen los dermatólogos al respecto.

No es solamente una cuestión estética, sino también de salud de la piel. Lavarse la cara la cantidad de veces recomendada y de la forma correcta puede cambiar tu piel mucho más que cualquier otro producto caro de skincare.

Por qué es tan importante lavarse la cara, qué tan seguido hacerlo y con qué limpiadores

Lavarse la cara ayuda a eliminar la suciedad, el aceite, el sudor, el maquillaje y otros contaminantes con los que entramos en contacto a lo largo del día, explica Lauren Moy, FAAD, dermatóloga y cirujana dermatológica doblemente certificada, en diálogo con Real Simple.

En este sentido, agrega que una limpieza facial constante y adecuada también mejora la eficacia de otros productos para el cuidado de la piel. “No lavarse la cara provoca una acumulación de suciedad, grasa y células muertas que puede causar acné y brotes”, dice la Dra. Moy.

“Esta acumulación también puede hacer que la piel se vea opaca, desigual y causar irritación o inflamación, especialmente si se deja el sudor y el maquillaje”, añade.

Si no te lavas lo suficiente, podés tener estos problemas. Por otro lado, si te lavás en exceso, también podés experimentar inconvenientes.

Holly Mueller, enfermera cosmética y fundadora de Med 44 Arcadia, dice que limpiar en exceso puede eliminar los aceites naturales de la piel, provocando mayor sequedad, irritación o sensibilidad.

Qué tan seguido hay que lavarse la cara

Los expertos coincidieron en que la mayoría de las personas se beneficia de lavarse la cara dos veces al día: por la mañana y por la noche. Ni más, ni menos.

“Lavarse por la mañana elimina el sudor, la grasa y la capa acumulada de productos que te aplicaste antes de dormir y prepara la piel para la rutina matutina, permitiendo que los antioxidantes y el protector solar se absorban mejor”, explica Kseniya Kobets, FAAD, directora de dermatología cosmética en Montefiore Einstein Advanced Care.

Agrega que lavarse la cara por la noche elimina el sudor, la suciedad y la contaminación acumulados durante el día, además de todas las capas de cremas, sueros y maquillaje. También mejora la aplicación de los productos de la rutina nocturna.

Con qué lavarse la cara

Si alguien tiene piel sensible, irritada o seca, debería usar un limpiador muy suave con ingredientes hidratantes tanto por la mañana como por la noche, dice la Dra. Kobets.

Buscá limpiadores en crema o a base de aceite, o productos formulados con humectantes como glicerina, ácido hialurónico y niacinamida. Lo ideal es una doble limpieza: primero con un producto a base de aceite y luego con otro a base de agua (gel o espuma).

Por otro lado, las personas con piel grasa pueden sentir que necesitan lavarse la cara más seguido, pero no caigas en esa trampa, dice la dermatóloga. Lavarse en exceso o usar limpiadores agresivos o resecantes puede empeorar la situación.

“Lavarse demasiado puede eliminar los aceites naturales de la piel, generando sequedad, irritación y un desequilibrio en la barrera cutánea”, dice la Dra. Moy.

“Esto puede llevar, paradójicamente, a una mayor producción de grasa, ya que la piel intenta compensar. Esto también puede causar brotes, además de irritación y sensibilidad”. Con dos veces al día y una doble limpieza, es más que suficiente.