Por qué no se aconseja reventar granos y qué consecuencias pueden generar

Por qué no hay que reventar los granos.

Por lo general, las personas cuando encuentran un grano suelen fastidiarse porque aparecen en lugares que son muy visibles o generan cierto dolor. Mientras que el segundo paso es intentar explotarlo para acortar su existencia. Sin embargo, los profesionales de la salud aconsejan que no se debe replicar este accionar sobre las alteraciones que se registran en la piel y la explicación es muy clara.

Los motivos por los cuales se forman granos en la piel es cuando las células muertas de esta capa se mezclan con un aceite excedente, que se denomina sebo, y se produce una obstrucción de los poros que a su vez causa cierta hinchazón. Algunas de estas alteraciones cuentan con pus, que muchas personas deciden eliminar por medio de la aplicación de presión sobre la zona.

"Vi que no te tenés que reventar los granos porque no se que cosa bla bla y por eso tuve un año el mismo grano. Hasta que hace poco me harté de verlo ahí y me lo reventé. No me pasó nada y mi piel está hermosa que lo usual. Reviéntense los granos es todo una construcción social", expresó Florinda, como figura su usuario de X (Ex Twitter). Aunque los profesionales van por otro camino.

La explicación que se entrega es que al intentar explotar un grano se puede trasladar la infección a otra parte del cuerpo. "Los granos y espinillas pueden contener pus, bacterias, piel muerta, entre otros, por lo que, al tocar y reventar los granos, las bacterias que contienen pueden extenderse a otras zonas de la piel, y puede aumentar la infección y la inflamación del grano gracias a las bacterias contenidas en nuestras manos", señalan desde Laboratorios Sorel.

Hay dos recomendaciones para eliminar granos. Una es dejarlos que con el paso del tiempo eliminen el pus que contienen en su interior y que sea parte de una proceso natural. En tanto que el segundo procedimiento recomienda sacar un turno con un dermatólogo para que este hago uso de las herramientas adecuadas y aplicar el tratamiento que corresponde. Esta última opción se aconseja usarla en caso de que se trate de una alteración que sea fuera de lo normal.

¿Cómo prevenir el acné?