Día del Trabajador: Gildo Insfrán destacó al pueblo trabajador y apeló a “un futuro con oportunidades”

En el Día Internacional del Trabajador, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, saludó a la clase trabajadora y resaltó el valor del trabajo. Además cuestionó las políticas del gobierno de Javier Milei por la caída del empleo, y salarios y reivindicó la justicia social. En su mensaje, destacó el rol del trabajo como motor de desarrollo y pilar de una sociedad más equitativa.

"Este 1ro de mayo hago llegar un afectuoso saludo y mi reconocimiento a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra querida Formosa y de todo el país", detalló el mandatario en redes sociales. "En momentos en que las políticas del Gobierno nacional generar destrucción de empleos y caídas de los salarios reales, reafirmamos el valor del trabajo como fuente de dignidad, inclusión y pilar fundamental para el crecimiento de una nación justa, libre y soberana", detalló.

En este sentido, concluyó: "Sigamos unidos, organizados y solidarios, defendiendo cada derecho conquistado y construyendo, entre todos, un futuro con más oportunidades".

En ese marco, Insfrán envió un mensaje con un contenido político y social, en el que reivindicó el valor del trabajo y cuestionó el contexto económico nacional. Acompañado por funcionarios provinciales, también participó de un acto con trabajadores viales, donde reforzó su compromiso con el empleo, la obra pública y la justicia social.

Acto con trabajadores viales y entrega de equipamiento

En la previa de la conmemoración, Insfrán también participó de un almuerzo junto a trabajadores de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), en la sede del Sindicato Vial. Estuvo acompañado por el vicegobernador Eber Solís y otros funcionarios.

Durante el encuentro, el Gobierno provincial realizó la entrega de motocicletas para el Distrito Extremo Oeste y Noroeste, además de un cuatriciclo para el Distrito Oeste. También se distribuyó indumentaria y equipamiento para mejorar las condiciones laborales de operarios y administrativos.

En su discurso, Insfrán volvió a referirse al contexto nacional, al que calificó como “muy convulsionado”. En esa línea, advirtió sobre la crisis que atraviesan obras sociales, mencionando especialmente al PAMI, cuyos afiliados , según afirmó, recurren al sistema de salud pública provincial.

“No les vamos a dar la espalda. En Formosa hay un Gobierno que trabaja por la justicia social”, aseguró, al tiempo que remarcó que los recursos provinciales seguirán orientados al bienestar de la población.

Reconocimiento y respaldo de los trabajadores

Desde la Dirección Provincial de Vialidad, su administrador Javier Caffa valoró el acompañamiento del gobernador y destacó el compromiso de la gestión con los trabajadores. “El trabajo significa mucho en nuestras vidas”, sostuvo.

Por su parte, representantes sindicales y empleados coincidieron en remarcar la importancia del reconocimiento recibido. Carlos Salinas, secretario general del Sindicato de Trabajadores Viales, expresó que la presencia del mandatario genera “orgullo” y fortalece el vínculo con el Gobierno provincial.

Un mensaje político en un contexto económico complejo

El mensaje de Insfrán por el Día del Trabajador no solo tuvo un tono conmemorativo, sino también un fuerte contenido político. En un escenario económico desafiante, el gobernador buscó posicionar a su gestión como garante de derechos laborales y contención social.

Con críticas al rumbo nacional y énfasis en la justicia social, el mandatario reafirmó su visión sobre el rol del Estado en la protección del empleo y el bienestar de los trabajadores.