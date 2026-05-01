Día del Trabajador: tres canciones de folklore que honran a los laburantes

El folklore argentino siempre fue un género cercano a los trabajadores.

El folklore argentino funcionó siempre como una de las herramientas más potentes para denunciar las condiciones de vida de los sectores populares. A través de sus versos, los autores lograron transformar el paisaje rural y obrero en un espacio de reivindicación política, dándole voz a aquellos que, en la estructura productiva, suelen quedar reducidos a una mera fuerza de trabajo.

En este Día del Trabajador, la música se convierte en el vehículo ideal para recordar que detrás de cada labor hay una lucha por la dignidad y la justicia social. Las canciones elegidas para esta fecha no solo describen el paisaje, sino que profundizan en la desigualdad inherente al sistema.

El vínculo entre el folklore y la visibilización de las realidades obreras es inquebrantable, ya que el género ha servido para narrar aquello que el discurso oficial suele omitir: el cansancio, la soledad y la explotación. Estas obras se han transformado en emblemas de resistencia, permitiendo que el reclamo por un trato más humano y equitativo resuene en festivales, peñas y manifestaciones.

Al analizar las letras de figuras como Yupanqui o Zitarrosa, se observa un compromiso ético que trasciende la interpretación artística. Estas canciones logran interpelar tanto al peón como al habitante de la ciudad, uniendo sus destinos bajo una misma consigna de hermandad trabajadora.

Tres canciones para honrar el trabajo y la lucha

El arriero va (Atahualpa Yupanqui): Es probablemente la zamba de protesta más icónica del cancionero nacional. Su autor logró sintetizar la injusticia social en una frase que se volvió un lema de resistencia: la contradicción entre quien sufre las inclemencias del camino y quien se queda con la ganancia. Con su estribillo sobre las penas propias y la ajenidad del ganado, Yupanqui inmortalizó una crítica mordaz a la distribución de la riqueza que todavía resuena como un himno de lucha contra la desigualdad.

Chamarrita de una bailanta (Alfredo Zitarrosa): A través de este ritmo tradicional rioplatense, el autor uruguayo ofrece un relato vívido sobre la existencia de los peones rurales. La canción no solo es un registro de sus costumbres y sus momentos de esparcimiento en la bailanta, sino que funciona como una narrativa de resistencia. Zitarrosa utiliza su voz para dignificar la vida cotidiana del trabajador de campo, capturando sus penurias y su inquebrantable voluntad de mantener su identidad frente a la adversidad.