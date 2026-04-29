Así sería el estadio Monumental de Lima techado, según la Inteligencia Artificial

El Monumental de Lima atravesó diversas etapas de mantenimiento y remodelación para cumplir con las normativas de la FIFA y la CONMEBOL.

La casa de Universitario de Deportes es el recinto de mayor capacidad en el Perú y uno de los más imponentes de Sudamérica. Ubicado en el distrito de Ate, Lima, su construcción representó un hito para la infraestructura deportiva del país y el club. La Inteligencia artificial reveló cómo sería si fuera techado y detalló todas las características de la hipotética obra.

El Estadio Monumental "U" fue inaugurado oficialmente el 2 de julio de 2000, con una victoria del conjunto crema por 2-0 frente a Sporting Cristal. Diseñado por el arquitecto uruguayo Walter Lavalleja, el proyecto fue concebido para reemplazar la localía del histórico Estadio Lolo Fernández en partidos de alta convocatoria. Con una capacidad total para 80.000 espectadores, el estadio se divide entre las cuatro tribunas principales (60.000) y los edificios de palcos-suites (20.000) que rodean el campo.

A lo largo de sus más de dos décadas, el Monumental ha atravesado diversas etapas de mantenimiento y remodelación para cumplir con las normativas de la FIFA y la CONMEBOL. Según los registros institucionales, las mejoras más significativas incluyen:

Sistema de Iluminación: En 2023, se inauguró un moderno sistema de luces LED de última generación. Esta obra permite cumplir con los requisitos de lujo y nitidez para transmisiones internacionales en 4K.

En 2023, se inauguró un moderno sistema de de última generación. Esta obra permite cumplir con los requisitos de lujo y nitidez para transmisiones internacionales en 4K. Infraestructura de prensa y vestuarios: Se realizaron remodelaciones integrales en la zona mixta, salas de conferencias y los camarines de los equipos para optimizar la logística en días de partido.

Se realizaron remodelaciones integrales en la zona mixta, salas de conferencias y los camarines de los equipos para optimizar la logística en días de partido. Césped y tecnología: El campo de juego cuenta con un sistema de drenaje y riego automatizado, manteniendo el estándar de césped natural exigido para la alta competencia.

Gracias a estas actualizaciones, el recinto fue sede de la primera final única de la Copa Libertadores en 2019, consolidándose como un escenario de élite capaz de albergar los eventos deportivos más importantes de la región.

Así sería el estadio de Universitario de Perú techado, según la IA Gemini

1. Descripción de la Obra

El proyecto consistiría en una estructura de ingeniería ligera y tensada, similar a la utilizada en estadios de última generación (como el Wanda Metropolitano o el Maracaná renovado).

Cubierta: Membranas de PTFE o ETFE (material traslúcido y altamente resistente) sostenidas por un sistema de cables de acero de alta tensión ("spoke wheel system").

Membranas de (material traslúcido y altamente resistente) sostenidas por un sistema de cables de acero de alta tensión ("spoke wheel system"). Anillo de Compresión: Se requeriría la construcción de un anillo perimetral de hormigón o acero sobre la estructura actual de los palcos para soportar el peso de la cubierta.

Se requeriría la construcción de un anillo perimetral de hormigón o acero sobre la estructura actual de los palcos para soportar el peso de la cubierta. Iluminación y Drenaje: Integración de un nuevo sistema de luces LED en el borde interno del techo y un sistema de recolección de agua pluvial adaptado a la geografía de Ate.

Así sería el estadio de Universitario de Perú techado, según la IA Gemini.

2. Presupuesto Estimado

Debido a que el Monumental de Lima es uno de los estadios más grandes del continente, el costo sería significativo:

Rango estimado: Entre USD 80 millones y USD 120 millones .

Entre . Factores de costo: El precio varía dependiendo de si se incluye solo el techado de las gradas o si se busca una cobertura parcial del campo (techo retráctil, que elevaría el presupuesto por encima de los USD 180 millones).

Así sería el estadio de Universitario de Perú techado, según la Inteligencia Artificial Gemini.

3. Duración de los Trabajos

Una obra de esta magnitud se planificaría por etapas para no afectar la localía de Universitario:

Fase de Ingeniería y Licitación: 10 a 12 meses.

10 a 12 meses. Construcción y Montaje: De 24 a 30 meses .

De . Nota: El izamiento de los cables (proceso conocido como Big Lift) suele durar apenas unas semanas, pero requiere que el estadio esté cerrado temporalmente por seguridad.

4. Impacto en la capacidad

A diferencia de otras remodelaciones, techar el estadio no necesariamente reduce el aforo, pero sí lo condiciona:

Aforo visual: Se mantendría la capacidad actual de aproximadamente 80,000 espectadores (incluyendo palcos).

Se mantendría la capacidad actual de aproximadamente (incluyendo palcos). Palcos: La visibilidad desde los niveles superiores de los palcos podría verse ligeramente alterada por el ángulo del techo, lo que obligaría a una redistribución de algunos asientos.

La visibilidad desde los niveles superiores de los palcos podría verse ligeramente alterada por el ángulo del techo, lo que obligaría a una redistribución de algunos asientos. Nuevas áreas: El techado permitiría la instalación de pantallas gigantes de 360° colgantes (estilo NBA), lo que aumentaría el valor comercial de las entradas sin reducir el número de personas.

Al ser una zona sísmica, el mayor desafío técnico sería el refuerzo estructural de los cimientos para que el peso del techo no comprometa la integridad del estadio ante un movimiento telúrico.