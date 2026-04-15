Así sería el estadio de Los Andes techado, según la Inteligencia Artificial

El estadio Eduardo Gallardón de Los Andes es uno de los recintos con mayor capacidad en el ascenso argentino.

El Club Atlético Los Andes inauguró oficialmente el Estadio Eduardo Gallardón el 28 de septiembre de 1940, en un encuentro frente a Temperley. El predio, situado en la intersección de las calles Santa Fe y Boedo en Lomas de Zamora, rinde homenaje con su nombre al principal propulsor de su construcción y figura fundamental en la fundación de la entidad. Ahora, la Inteligencia Artificial detalló cómo sería si fuera techado.

Desde su origen, la estructura experimentó un crecimiento sostenido para albergar a la creciente masa societaria del "Milrayitas". Según los registros de la web oficial del club, la dirigencia completó hitos arquitectónicos fundamentales a lo largo de los años.

Sustitución de tablones: La institución reemplazó las antiguas gradas de madera por sólidas estructuras de cemento, incrementando la seguridad y el aforo.

La institución reemplazó las antiguas gradas de madera por sólidas estructuras de cemento, incrementando la seguridad y el aforo. Ampliación de cabeceras: La construcción de la tribuna "Centenario" y los sectores laterales permiten hoy una capacidad aproximada de 33.542 espectadores .

La construcción de la tribuna "Centenario" y los sectores laterales permiten hoy una capacidad aproximada de . Sector de Plateas: El estadio cuenta con una platea techada que ofrece una visual privilegiada del campo de juego, acompañada por palcos y cabinas de prensa refaccionadas.

En el último período, Los Andes centró sus esfuerzos en la actualización tecnológica. El club instaló un nuevo sistema de iluminación LED de última generación, optimizando el recinto para competencias nocturnas y transmisiones televisivas de alta calidad. Además, las cuadrillas de mantenimiento realizan tareas constantes de resembrado y nivelación del césped en un campo de juego que mantiene dimensiones profesionales (105 x 70 metros). Estas obras reafirman el compromiso de la institución con la preservación de su patrimonio histórico mientras se adapta a las exigencias del fútbol profesional contemporáneo.

Así sería el estadio de Los Andes techado, según la Inteligencia Artificial Gemini

Esta es una proyección de lo que implicaría transformar el Estadio Eduardo Gallardón en un recinto techado de última generación. Una obra de esta magnitud no solo cambia la estética de Lomas de Zamora, sino que posiciona al club en otro nivel de infraestructura deportiva.

Descripción de la obra: "Proyecto cubierta Milrayitas"

La obra consiste en la instalación de una cubierta metálica autoportante con un diseño de franjas rojas y blancas que mantienen la identidad visual del club.

Estructura: Se basa en un sistema de cerchas perimetrales de acero galvanizado que se apoyan en columnas externas para no obstruir la visión desde las tribunas.

Se basa en un sistema de cerchas perimetrales de acero galvanizado que se apoyan en columnas externas para no obstruir la visión desde las tribunas. Techo: Paneles de chapa trapezoidal pre-pintada con aislamiento térmico y acústico.

Paneles de chapa trapezoidal pre-pintada con aislamiento térmico y acústico. Iluminación: Al suprimir las torres antiguas, se instala un sistema de luces LED de alta eficiencia (Arena Vision) integradas directamente en el borde interno del techo, eliminando sombras en el campo de juego y cumpliendo con estándares internacionales.

Al suprimir las torres antiguas, se instala un sistema de integradas directamente en el borde interno del techo, eliminando sombras en el campo de juego y cumpliendo con estándares internacionales. Drenaje: Sistema pluvial perimetral oculto para gestionar las caídas de agua hacia el exterior del predio.

Así sería el estadio de Los Andes techado, según la IA Gemini.

Duración de la obra

Se estima un plazo de ejecución de 14 a 18 meses, dividido en fases:

Fase 1 (4 meses): Refuerzo de cimientos y levantamiento de las columnas de soporte perimetrales.

Refuerzo de cimientos y levantamiento de las columnas de soporte perimetrales. Fase 2 (6 meses): Montaje de la estructura metálica (cerchas y vigas).

Montaje de la estructura metálica (cerchas y vigas). Fase 3 (4-8 meses): Colocación de la cubierta, sistema de iluminación LED y terminaciones.

Dato clave: Se puede realizar por sectores para permitir que el equipo siga jugando de local con capacidad limitada.

Así sería el estadio de Los Andes techado, según la IA Gemini.

Presupuesto estimado

Teniendo en cuenta los costos actuales de construcción para estadios de esta escala, el presupuesto en dólares se desglosaría así:

Estructura de acero y montaje: US$2.500.000

Cubierta y materiales pluviales: US$1.200.000

Iluminación LED y sistema eléctrico: US$600.000

Mano de obra y logística: US$900.000

Total estimado: US$5.200.000

Impacto en la capacidad actual

Contrario a lo que se cree, techar el estadio suele optimizar o incluso aumentar ligeramente la capacidad aprovechable: