Así sería el estadio de San Martín de San Juan techado, según la Inteligencia Artificial

El Estadio Hilario Sánchez del Club Atlético San Martín de San Juan fue inaugurado oficialmente el 9 de septiembre de 1951.

El Estadio Hilario Sánchez fue inaugurado oficialmente el 9 de septiembre de 1951. Conocido originalmente como el Estadio de Concepción, el predio se convirtió rápidamente en el búnker del "Pueblo Viejo". Fue en 1987 cuando la institución decidió rebautizarlo en honor a uno de los presidentes más influyentes en la consolidación patrimonial de San Martín de San Juan. Ahora, la Inteligencia Artificial reveló cómo sería si fuera techado.

A lo largo de su historia, la infraestructura del estadio de San Martín de San Juan ha experimentado cambios determinantes. Según los datos oficiales de la institución, el punto de inflexión ocurrió en 2007, tras el histórico ascenso a la Primera División. En un plazo récord de 115 días, el club llevó a cabo una obra de ampliación.

Los trabajos que bien detalla la web oficial del club se enumeran los siguientes:

Construcción de la Tribuna Este: Una estructura de cemento que permitió elevar la capacidad total del estadio a aproximadamente 19.000 espectadores .

Una estructura de cemento que permitió elevar la capacidad total del estadio a aproximadamente . Modernización de palcos y prensa: Se refuncionalizaron los sectores de plateas y se crearon nuevas cabinas de transmisión para cumplir con los estándares televisivos.

Se refuncionalizaron los sectores de plateas y se crearon nuevas cabinas de transmisión para cumplir con los estándares televisivos. Sistema lumínico: Se instaló tecnología de iluminación de alta potencia para garantizar el desarrollo de partidos nocturnos bajo normativas de AFA.

El campo de juego, con dimensiones profesionales de 105 x 68 metros, cuenta con un sistema de riego automatizado y un mantenimiento de primer nivel. Las obras más recientes también alcanzaron la zona de vestuarios y los accesos principales sobre la calle Mendoza, consolidando un recinto que combina la mística de su barrio con la funcionalidad necesaria para la alta competencia nacional.

Así sería el estadio de San Martín de San Juan techado, según IA

Descripción de la obra

El proyecto consiste en una cubierta perimetral integral de diseño moderno, adaptada a la morfología actual del estadio.

Estructura: Se utilizaría un sistema de cerchas metálicas espaciales de acero galvanizado (para resistir el clima seco y ventoso de San Juan). La estructura es autoportante, apoyada en columnas externas para no interferir con la visión desde las gradas.

Se utilizaría un sistema de de acero galvanizado (para resistir el clima seco y ventoso de San Juan). La estructura es autoportante, apoyada en columnas externas para no interferir con la visión desde las gradas. Materiales: Paneles de chapa trapezoidal pre-pintada en color verde institucional, combinados con secciones de policarbonato translúcido o vidrio de seguridad en los bordes internos para permitir el paso de luz natural al césped.

Paneles de chapa trapezoidal pre-pintada en color verde institucional, combinados con secciones de o vidrio de seguridad en los bordes internos para permitir el paso de luz natural al césped. Sustentabilidad: Dada la alta radiación solar de la zona, el diseño incorpora paneles solares en las alas superiores para abastecer la iluminación LED del estadio.

Así sería el estadio de San Martín de San Juan techado, según la IA Gemini.

Duración estimada

Una obra de esta envergadura se realizaría por etapas para no inhabilitar el estadio completamente durante el torneo:

Fase de cimentación y refuerzos: 3 a 4 meses. Fabricación de estructura metálica (Off-site): 5 meses (paralelo a la fase 1). Montaje de columnas y vigas principales: 4 meses. Colocación de cubierta y sistemas eléctricos: 3 meses.

Total estimado: 12 a 15 meses, dependiendo del flujo de financiamiento y las condiciones climáticas (especialmente el viento Zonda).

Así sería el estadio de San Martín de San Juan techado, según la IA Gemini.

Presupuesto estimado

Proyectar costos en Argentina es complejo, pero basándose en obras similares de infraestructura deportiva a nivel internacional y regional:

Costo aproximado: Entre USD 8.000.000 y USD 12.000.000 .

Entre . Desglose: El 60% del presupuesto se destina a la estructura de acero y cimentaciones especiales (necesarias por ser zona sísmica), el 25% a la cobertura y mano de obra especializada, y el 15% a la modernización de iluminación y drenajes de techo.

Impacto en la capacidad

La buena noticia es que, con una ingeniería de precisión:

Capacidad actual: Se mantendría prácticamente intacta (aprox. 19.000 espectadores).

Se mantendría prácticamente (aprox. 19.000 espectadores). Factor visual: El uso de columnas externas o voladizos (cantilever) asegura que no haya "puntos ciegos" nuevos, mejorando incluso la experiencia del espectador al protegerlo del sol sanjuanino.

El uso de columnas externas o voladizos (cantilever) asegura que no haya "puntos ciegos" nuevos, mejorando incluso la experiencia del espectador al protegerlo del sol sanjuanino. Potencial: La estructura del techo permitiría instalar nuevas cabinas de prensa y palcos suspendidos, lo que podría incluso aumentar levemente el aforo VIP o de prensa.

Nota: Al ser San Juan una Zona Sísmica 4 (muy elevada), el costo y la complejidad técnica se centran en que el techo sea capaz de oscilar de forma independiente a las tribunas existentes para evitar colapsos durante un terremoto.