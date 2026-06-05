Clausuraron Wachitas, el bar en el que trabaja la dueña del auto en el que fue trasladada Agostina Vega, ya asesinada

El caso de Agostina Vega, la nena de 14 años asesinada en Córdoba, sigue conmocionando a todo el país. Mientras su familia despide sus restos en un velatorio íntimo, la causa judicial continúa en marcha: Claudio Barrelier, principal sospechoso de asesinar a la niña, está imputado por femicidio, y efectivos permanecen realizando allanamientos tanto en la casa de Cofico, donde ocurrió el crimen, y en el domicilio de la madre del hombre de 33 años.

La gran incógnita, hasta el momento, es si Barrelier actuó solo o si hay más personas implicadas en el femicidio de Agostina tanto como autores materiales o encubridores. En este punto, la supuesta amante del femicida, Soledad Andreani, está en la mira de la Justicia. La mujer fue la que le prestó el Ford Ka de color negro con el que Barrelier descartó el cuerpo de Agostina en el barrio Ampliación Ferreyra. Por el momento, sigue siendo testigo en la causa y aseguró que fue "engañada" por el sujeto.

En tanto, el bar Wachitas en el que trabajaba Soledad y que tendría vínculos con Barrelier fue clausurado esta tarde por la Municipalidad. Se trata de un espacio histórico de rock de la Ciudad de Córdoba ubicado en la calle Ituzaingó al 500. Agentes del Ente de Fiscalización y Control inspeccionaron el lugar y hallaron que operaba sin las autorizaciones necesarias. De hecho, presentaba fallas eléctricas, no tenía la señalización correcta e incluso los elementos de seguridad estaban vencidos.

Pese a la clausura del gobierno municipal, los dueños del bar se despegaron de Claudio Barrelier y de cualquier elemento vinculado al femicidio de Agostina. Por eso, publicaron un comunicado en sus redes sociales, en el que aseguraron que las autoridades "no encontraron ninguna evidencia relacionada al imputado".

"El bar Wachitas Bar no tiene ningún tipo de participación ni vinculación con los hechos que actualmente son objeto de investigación por parte de las autoridades competentes", escribieron en el comunicado. Asimismo, en ese mismo escrito, indicaron que desde la administración del bar "no tienen injerencia en la vida privada de los empleados, clientes y terceros".

La Policía de Córdoba detuvo al amigo de Claudio Barrelier

Después de hablar con los medios y presentarse como "amigo e inquilino de Barrelier", el hombre quedó detenido por orden del fiscal Raúl Garzón y estaría siendo investigado por encubrimiento agravado. En su testimonio con la prensa, sostuvo que "no sospechó de su amigo" hasta que escuchó la declaración del remisero que dejó a Agostina en la casa de Barrelier en el barrio de Cofico, donde él también vive.

Este hombre también habló sobre la estructura de la vivienda y sobre los extraños comportamientos de Claudio Barrelier. Dijo que el acusado tenía una habitación exclusiva para él a la que nadie podía entrar. Allí solía pasar varias horas escuchando música a muy alto volúmen.