Decisión tomada: Telefe reveló qué pasará con Pablo Giralt tras el Mundial

La decisión que tomó Telefe con Pablo Giralt tras el Mundial.

Pablo Giralt atraviesa uno de los momentos más destacados de su trayectoria profesional. El relator, encargado de narrar los partidos de la Selección Argentina en la cobertura del Mundial 2026 para Telefe, se consolidó como una de las personalidades más comentadas del certamen luego de su emotivo relato en el triunfo 3-2 frente a Egipto por los octavos de final. Ese momento se volvió viral en las redes sociales y superó los 440 mil "me gusta" únicamente en la publicación correspondiente al gol del empate.

El periodista, que este año también obtuvo el Martín Fierro al Mejor programa futbolístico por su labor durante el Mundial de Clubes, viene de relatar el encuentro frente a Cabo Verde, una transmisión que alcanzó un pico de 35,6 puntos de rating, de acuerdo con las mediciones de Ibope. Esa cifra quedó muy por encima de los 16,5 puntos registrados por TyC Sports en la misma franja horaria. En la cobertura de la Copa del Mundo comparte equipo con Juan Pablo Varsky y Sofía Martínez.

La propuesta de Telefe para Pablo Giralt

Sin embargo, la repercusión que logró durante el Mundial no se limitó al plano deportivo. Telefe decidió aprovechar ese gran presente y lo convocó para formar parte de la próxima temporada de MasterChef Celebrity. De acuerdo con lo revelado en Streams Telefe, el periodista Diego Ferrari aseguró que la incorporación de Giralt al reality está "un 99,5% confirmada", por lo que sería el primer participante confirmado para la nueva edición.

Giralt tampoco sería el primer periodista deportivo en dejar por un tiempo las transmisiones para ponerse el delantal de cocina. Entre los relatores y comentaristas vinculados al deporte que pasaron por MasterChef aparecen Tití Fernández y Sofía Martínez, además de figuras reconocidas vinculadas al fútbol como Maxi López, el Turco García y el Negro Enrique.

Algunos de los participantes de la última edición de MasterChef Celebrity.

Por otra parte, la próxima temporada mantendría a Wanda Nara como conductora y a Damián Betular dentro del jurado. En cambio, la salida de Donato De Santis dejó un lugar vacante que todavía no fue ocupado, mientras continúan las especulaciones sobre una posible ausencia de Germán Martitegui.