EEUU da por concluida la nueva oleada de ataques contra Irán

Un proyectil se aproxima a un objetivo en una ubicación desconocida, durante lo que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) describe como ataques contra Irán

El ejército estadounidense dijo a última hora del lunes que ‌sus fuerzas habían ‌completado su última oleada de ataques contra Irán, que el Comando Central de EEUU había iniciado ese mismo día siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump.

• "Durante la misión, que duró cinco horas, las fuerzas estadounidenses ​atacaron con ⁠éxito objetivos militares en todo Irán, entre ‌ellos Bushehr, Chabahar, Jask, Konarak, ⁠Abu Musa y Bandar ⁠Abás", dijo el Comando Central en un comunicado publicado en la red social X.

• Se ⁠trató de la tercera noche consecutiva ​de ataques contra Irán, al ‌tiempo que Trump anunciaba ‌que restablecía el bloqueo del tráfico ⁠marítimo iraní y proponía cobrar una tasa del 20% por la protección del estrecho de Ormuz.

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• El alto mando militar ​conjunto ‌de Irán dijo que EEUU no tenía ningún papel en la determinación del futuro de la vía navegable y que no se le permitiría ⁠intervenir.

• Irán anunció durante el fin de semana que cerraría esta vía navegable de vital importancia.

• La guerra comenzó cuando EEUU e Israel atacaron Irán el 28 de febrero y Teherán respondió con sus propios ataques contra ‌Israel y los países del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses.

• Los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán y los ataques israelíes contra Líbano durante la guerra han ‌causado miles de muertos y han desplazado a millones de personas.

• La guerra también ha disparado ‌los precios ⁠del petróleo y ha sacudido los mercados de todo el mundo.

(Reporte ​de Kanishka Singh en Washington y Akanksha Khushi en Bengaluru; edición de Lincoln Feast; edición en español de Benjamín Mejías Valencia)