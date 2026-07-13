Inglaterra subestima a la Selección Argentina: "A Messi lo mandamos a dormir" y "jugó con 12"

Inglaterra subestima a la Selección Argentina previo a la semifinal del Mundial 2026.

Desde Inglaterra subestiman a la Selección Argentina y a su capitán Lionel Messi, en la previa a la semifinal del Mundial 2026. Tanto los exjugadores Joe Cole y Gary Neville como algunos de los principales portales atacaron a la "Albiceleste" luego de la victoria frente a Suiza por 3-1 en la prórroga. Por ejemplo, The Sun y la BBC Radio acusaron sin fundamentos al vigente campeón de ser favorecido por la FIFA de Gianni Infantino por intermedio de los árbitros.

Los palazos de Joe Cole a la Selección Argentina desde Inglaterra en el Mundial 2026

Por un lado, Cole disparó: "A Messi lo vamos a mandar a dormir... Sí, al 100%, habrá que mandarlo a dormir". El exmediapunta integró el programa de Netflix Sports junto a Gary Lineker, Alan Shearer y Micah Richards, todos con pasado en el combinado nacional. En ese momento, sus compañeros en el piso intentaron frenarlo: "No, no digas eso. Lo diremos en ocho meses". No obstante, el ex Chelsea y Liverpool insistió: "Lo digo ahora mismo, vamos a llegar a la final del Mundial".

Si bien Richards aseguró que Inglaterra deberá jugar y "transpirar más de la cuenta" para eliminar a la Selección Argentina, ya que sus jugadores “son mañosos y ganadores”, también sacó a relucir las virtudes del equipo de Thomas Tuchel. “Tenemos demasiada velocidad para las fortalezas de Argentina y les vamos a ganar. Lo siento en los huesos”, reiteró Cole, envalentonado. Fueron llamativas las declaraciones del exfutbolista, quien varias veces declaró que Messi fue "muy superior" a Cristiano Ronaldo durante su carrera y llenó de elogios al rosarino.

The Sun y la BBC en Inglaterra, contra la Selección Argentina

Mientras que uno de los diarios y portales más leídos del país aseguró que la Albiceleste "jugó con 12 contra los 10 de Suiza", desde la BBC Radio publicaron que la Scaloneta "no es una gran Selección, así que Tuchel estará encantado de enfrentarla" en la semifinal.

"Argentina jugó con 12", publicó The Sun en Inglaterra.

Gary Neville, otro exjugador de Inglaterra en contra de Argentina

El exdefensor de "La Rosa" y de Manchester United atacó a los centrales titulares del elenco sudamericano. Incluso, declaró que “tienes a Cristian Romero у a Lisandro Martínez, que parece que entre los dos regalan un gol en cada partido... Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos у apareciendo por todas partes. Hay algo que les sucede cuando se ponen esa camiseta. Es increíble”.

Por último, Neville sentenció con una opinión muy particular: "Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo porque por momentos son absolutamente extraordinarios у, al instante siguiente, pasan de lo sublime a lo ridículo".